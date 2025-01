شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أفلام اتسمت بالدراما في كواليسها بعد أزمة فيلم It Ends with Us والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أفلام مثل Mr. and Mrs. Smith و Terminator Salvation و Snow White and the Huntsman ومؤخرًا It Ends with Us الكثير من الأزمات في موقع التصوير لدرجة أن التقلبات في الدراما الشخصية أصبحت أكثر تشويقًا للمعجبين من الفيلم نفسه، وذلك على الرغم من أن الفيلم قد يكون سحرًا سينمائيًا، إلا أن عملية صنع بعض الأفلام كانت مخيبة للآمال تمامًا.

من الاختلافات الإبداعية إلى مقاضاة النجوم المشاركين لبعضهم البعض إلى العلاقات الزوجية، تحقق من هذه الأفلام الثمانية التي تصدرت عناوين الأخبار الرئيسية بسبب الدراما التي تدور خلف الكواليس.

وكان فيلم It Ends with Us أحدث الأعمال التي شهدت خلافات وصلت إلى رفع القضايا، في ديسمبر 2024، رفعت النجمة العالمية بليك ليفلي دعوى قضائية ضد زيملها والمخرج جاستين بالدوني بتهمة التحرش الجنسي وقيادة حملة تشويه سمعة ضدها.

في 31 ديسمبر، رفع بالدوني دعواه القضائية الخاصة، مقاضيًا صحيفة نيويورك تايمز بعد أن ذكرت أنه وفريق العلاقات العامة الخاص به عملوا على تقويض سمعة ليفلي العامة.

وعلى العكس ترك موقع تصوير فيلم Mr. and Mrs. Smith المجال لأحد أكثر اللقاءات المثيرة للجدل في تاريخ هوليوود، حيث كان التوافق بين النجمان العالميان أنجلينا جولي وبراد بيت على الشاشة لا يمكن إنكاره، ويبدو أنه كان موجودًا خارج الشاشة.

لكن المشكلة كانت أن بيت كان متزوجًا من جينيفر أنيستون قبل أن يلتقيا معًا في موقع تصوير الفيلم في عام 2004، ومن ثم تقدمت أنيستون لاحقًا بطلب الطلاق في مارس 2005 وتم الانتهاء منه في نفس العام، وفي حديثها إلى Vanity fair، في أغسطس 2005، قالت أنيستون، "لقد صُدم العالم، وصُدمت أنا أيضًا، وسأكون روبوتًا إذا قلت إنني لم أشعر بلحظات من الغضب والأذى والحرج"، وأكدت أن بيت قال إنه ظل مخلصًا لها أثناء التصوير، لكن في النهاية، "لا أعرف ماذا حدث، هناك الكثير مما لا أفهمه، والكثير مما لا أعرفه، وربما لن أعرفه أبدًا".

انتقل بيت مع جولي وتبنى أطفالها مادوكس وزهرة في عام 2006، وورحبا بأربعة أطفال آخرين معًا قبل الزواج في عام 2014؛ تقدمت جولي بطلب الطلاق في عام 2016، واستكملا إجراءات طلاقهما في ديسمبر من العام الماضى 2024.

أما في عام 2009، تسرب شريط صوتي صادم للنجم العالمى كريستيان بيل وهو يصرخ في وجه المصور السينمائي شين هيرلبورت في موقع تصوير فيلم Terminator Salvation وانتشر على الفور.

وفقًا لموقع Screen Rant، فقد دخل هيرلبورت إلى موقع التصوير لتفقد أحد الأضواء بينما كان بيل في منتصف تصوير أحد المشاهد، ثم بدأ ممثل فيلم Dark Knight Rises في إلقاء خطاب لفظي لمدة أربع دقائق احتوى على 36 كلمة بذيئة.

بعد ردود الفعل المتباينة من المعجبين بعد انتشار الفيديو وبالتالي اعتذر بيل علنًا عن سلوكه وأكد للجميع أنه وهيرلبورت قد حلا خلافاتهما في يوم الحادث، واستمرا في العمل معًا في الفيلم.

وكان فيلم Snow White and the Huntsman من ضمن الأفلام العالمية التي بسبب المشاكل توقف العمل على أجزاء جديدة منه، في عام 2012، التقطت صورة للنجمة العالمية كريستين ستيوارت التي كانت تواعد النجم العالمى روبرت باتينسون من قبل مصوري الباباراتزي وهي تقبل مخرج الفيلم "المتزوج" روبرت ساندرز.

ومن ثم انتشرت الصورة على نطاق واسع، وبعد ذلك تم استبعاد ستيوارت وساندرز من الفيلم الثاني، The Huntsman: Winter's War.