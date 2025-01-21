نصيحة مهمة من سوسن بدر للسيدات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواجدت النجمة سوسن بدر في حفل Joy Awards بنسخته الخامسة في المملكة العربية السعودية ولفتت الأنظار بجمالها الطبيعي على السجادة الخزامية.

وعلى هامس الحفل عبرت النجمة المصرية عن سعادتها بتواجدها في “جوي اوورد”، وقالت: “أنا اتي للرياض كثير وبحبها جداً، وهي مدينة مهمة في العالم”.

ووجهت نصيحة للسيدات وقالت: “لكل إمرأة بقولها خلي بالك من نفسك وخليكي سعيدة، وريحي بالك دي أهم حاجة”.

واختارت فستاناً محتشماً وأنيقاً باللون الزهري الباهت حمل توقيع المصمم بيتر عبد الكريم وجاء بتصميم طويل وبقماش شفاف مطرز بالكامل بحبيبات اللؤلؤ بأحجام متنوعة، وجاء الشك على كامل الفستان المستقيم الذي يبرز رشاقتها. وأضيف اليه كاب طويل موصول بقبعة على الرأس مطرزة أيضاً باللؤلؤ الذي أضاف لمسة من الأناقة والجمال الى اطلالتها.

وأكملت سوسن اطلالتها الفخمة بمجوهرات ناعمة من “الفردان”، وطبقت مكياجاً ساحراً يرتكز على الألوان الترابية التي تبرز جمال عيونها الواسعة مع أحمر شفاه وردي. واعتمجت على تسريحة شعر ويفي ناعمة خطتها بالقبعة في لمسة أضافت المزيد من الجاذبية والسحر الأنثوي الى اطلالتها.