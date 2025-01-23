شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يخرج صفقتي بابا فاسيليو من حساباته في الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

أخرج طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري الثنائي الأجنبي، الغاني ايمانويل ابياه والبرتغالي فيليبي ناسيمنتو من حسابات الفنية في الفترة القادمة، بسبب عدم القناعة بإمكانياته الثنائي وقدرتهما على صناعة الفارق مع زعيم الثغر.

وكان القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني السابق للاتحاد قد طلب التعاقد مع الثنائي ابياه وناسيمنتو، ولكنهما لم يؤديا المستويات التي تؤهلهما للمشاركة أساسيين مع زعيم الثغر، لذا استقر طلعت يوسف على تجميدهما وخروجهما من حساباته الفنية في الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يحسم طلعت يوسف بعد التشاور مع إدارة نادي الاتحاد موقفه من بقاء الثنائي الأجنبي أو رحيلهما عن صفوف زعيم الثغر.

ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة نظيره سيراميكا في السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.