صحة ورشاقة

هل إضافة خل التفاح إلى كوب من الماء قبل الأكل يساعد على إنقاص الوزن؟

0 نشر
0 تبليغ

هل إضافة خل التفاح إلى كوب من الماء قبل الأكل يساعد على إنقاص الوزن؟

شكرا لقرائتكم خبر عن هل إضافة خل التفاح إلى كوب من الماء قبل الأكل يساعد على إنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت فاطمة ياسر

الخميس، 23 يناير 2025 06:00 ص

هناك العديد من الأقاويل حول أن تناول كوب من الماء المضاف إليه خل التفاح يساعد في فقدان الوزن، ووفقا لموقع healthshot، سنتعرف على حقيقة الأمر.

هل خل التفاح يساعد على إنقاص الوزن؟

إن تناول خل التفاح في كوب كبير من الماء قبل تناول وجبة الطعام يمكن أن يقلل من نسبة الجلوكوز في تلك الوجبة بنسبة تصل إلى 30 %،  فيحتوي على حمض الأسيتيك، الذي يبطئ من تحلل الكربوهيدرات إلى سكر، وهذا مفيد بشكل خاص إذا كنت مصابًا بمرض السكري  ويمكنه أيضًا زيادة فقدان الوزن.

كيفية استخدام خل التفاح لإنقاص الوزن؟

- تخفيف خل التفاح: قم بخلط 1-2 ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب من الماء.

- اشرب قبل الوجبات: تناول مزيج خل التفاح قبل 20-30 دقيقة من تناول الوجبات للمساعدة في قمع الشهية والهضم.

- ابدأ بجرعة صغيرة: ابدأ بجرعة صغيرة (ملعقة كبيرة) وزدها تدريجيًا حسب الحاجة.

على الرغم من أن خل التفاح قد يكون له فوائد محتملة في إنقاص الوزن، فمن الضروري أن تتذكر أنه ليس بديلاً عن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين بانتظام. استشر دائمًا أخصائي الرعاية الصحية قبل إضافة أي مكملات أو علاجات جديدة إلى روتين إنقاص الوزن الخاص بك.
 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا