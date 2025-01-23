انت الان تتابع خبر "هيئة تحرير الشام" تستعرض بالأسلحة الثقيلة قرب حدود العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واظهرت مقاطع فيديو قوات إدارة العمليات العسكرية لسوريا وهي تستعرض في دير الزور، فيما أظهرت المشاهد عدم الاكتفاء برفع العلم السوري الجديد بل وعلم "هيئة تحرير الشام" ذو اللون الأبيض وعبارة "لا اله الا الله محمد رسول الله" باللون الأسود.ونقلت وكالة الأناضول عن قائد وحدة العمليات العسكرية "أبو وليد الديري"، أن الهدف من العرض إظهار القوة في دير الزور وضمان الأمن والاستقرار بمحيطها، مضيفا: "اتبعنا نهجاً ليناً في المنطقة، والآن بإذن الله نتجه لإظهار قوتنا"، مشيراً إلى أن العرض لاقى ترحيباً كبيراً من قبل الأهالي".

وذكر الديري أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لن تبقى بالمنطقة، مؤكدا أن قوات الإدارة الجديدة ستدخل بقية المناطق في البلاد.

وخلال السنوات العشر الماضية، شهدت المنطقة الممتدة من وسط دير الزور إلى منطقة البوكمال قرب الحدود مع العراق، حضوراً قوياً لفصائل المحور، وكانت المنطقة ممرا لامتدادات الحرس الثوري الإيراني إلى سوريا عبر العراق.

وكان مركز محافظة دير الزور والمناطق الريفية الأخرى تحت سيطرة نظام الأسد والفصائل، في حين كانت معظم الأراضي الواقعة شرق نهر الفرات تحت سيطرة "قسد" المدعومة أميركياً، لكن بعد سقوط الأسد وانسحاب قوات النظام، دخلت قوات قسد الى هذه المناطق، قبل ان يتم إخراجها ودخول فصائل العمليات العسكرية التي أطاحت بالاسد الى المنطقة.