شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة هذا الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

توقعات طقس الأسبوع

أمطار متوسطة

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المنطقة الشرقية

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طقس الرياض

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الدمام - شريف احمد - تشهد المنطقة الشرقية ومعظم مناطق المملكة حالة جوية غير مستقرة خلال الأيام القادمة، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تشمل جميع محافظات المنطقة الشرقية.ومن المتوقع أن تتراوح كمية الأمطار بين خفيفة ومتوسطة، وقد تصل إلى غزيرة في بعض المدن مثل حفر الباطن وقرية العليا والنعيرية والخفجي، خاصة يومي الأحد والاثنين القادمين.وتشمل الحالة الجوية أيضًا محافظات الدمام والخبر والقطيف ورأس تنورة والجبيل وبقيق والأحساء، التي ستشهد أمطارًا خفيفة خلال نفس الفترة.أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرًا بشأن توقعاته حول الحالة الجوية التي ستؤثر على معظم مناطق المملكة خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 23 يناير وحتى يوم الاثنين الموافق 27 يناير.ويتوقع المركز هطول أمطار رعدية تتفاوت شدتها بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة على عدد من المناطق والمحافظات، مما يستدعي أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا رعدية تشمل محافظة الليث والقنفذة بكميات متوسطة تصل إلى غزيرة خلال يومي السبت والأحد، وذلك ضمن الفترة الممتدة من يوم الخميس الموافق 23 يناير وحتى يوم الاثنين الموافق 27 يناير، مع فترات زمنية متفرقة.تشمل الأمطار محافظة الطائف وميسان وأضم والعرضيات بكميات متوسطة إلى غزيرة خلال نفس الفترة، بينما تشهد محافظات المويه والخرمة ورنية وتربة أمطارًا متوسطة تصل إلى غزيرة يوم الأحد الموافق 28 يناير.وتشهد العاصمة المقدسة وبحرة والجموم والكامل أمطارًا متوسطة خلال الفترة من مساء السبت الموافق 25 يناير وحتى صباح الأحد الموافق 26 يناير . كما تشهد محافظة جدة وخليص أمطارًا خفيفة خلال نفس الفترةوتشمل الأمطار منطقة الباحة ومحافظاتها، حيث تشهد كل من الباحة وبلجرشي والمندق وقلوة وبني حسن والقرى والمخواة والحجرة وغامد الزناد والعقيق أمطارًا متوسطة إلى غزيرة خلال الفترة من يوم الخميس وحتى يوم الاثنين في فترات زمنية متفرقةمنطقة عسيروتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تشمل كلًا من أبها وخميس مشيط والنماص وتنومة والمجاردة وبلقرن ورجال ألمع وبارق ومحايل عسير وأحد رفيدة وسراة عبيدة والحرجة وظهران الجنوب والبرك، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الخميس وحتى يوم الاثنين.كما تشهد محافظات بيشة وتثليث وطريب والأمواه أمطارًا خفيفة إلى متوسطة خلال الفترة من يوم الخميس وحتى يوم الأحد.وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة تصل إلى غزيرة تشمل كلًا من جيزان وفرسان والحرث والعارضة وفيفا والداير والريث وهروب والعيدابي والدرب وصامطة وأحد المسارحة والطوال وبيش وصبيا وضمد وأبو عريش، وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 25 يناير وحتى يوم السبت الموافق 25 ينايرفيما تشهد المنطقة الشرقية أمطارًا متفاوتة الشدة تشمل محافظات حفر الباطن وقرية العليا والنعيرية والخفجي بكميات متوسطة تصل إلى غزيرة يومي الأحد الموافق 26 يناير والاثنين الموافق 27 يناير، بينما تشهد محافظات الدمام والخبر والقطيف ورأس تنورة والجبيل وبقيق والأحساء أمطارًا خفيفة خلال نفس الفترةوتشمل الأمطار منطقة القصيم بكاملها، حيث تشهد محافظات بريدة وعنيزة ورياض الخبراء والبكيرية والبدائع وعيون الجواء والمذنب والشماسية والأسياح وإبانات والرس وعقلة الصقور والنبهانية وضرية أمطارًا متوسطة تصل إلى غزيرة يومي الأحد والاثنين.وتشهد منطقة الرياض أمطارًا متفاوتة الشدة تشمل محافظات عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والغاط والمجمعة ورماح والزلفي وثادق وحريملاء بكميات متوسطة تصل إلى غزيرة يومي الأحد الموافق 26 يناير والاثنين الموافق 27 يناير.تشمل الأمطار العاصمة الرياض والدرعية وضرما والمزاحمية والدلم ومرات والحريق والخرج وحوطة بني تميم والأفلاج ووادي الدواسر والسليل بكميات خفيفة إلى متوسطة خلال الفترة الممتدة من يوم السبت الموافق 25 يناير وحتى يوم الاثنين الموافق 27 ينايروتشهد المناطق الشمالية أمطارًا تشمل منطقة الجوف ومحافظاتها، حيث تشهد القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا أمطارًا متوسطة تصل إلى غزيرة يوم الاثنين.كما تشهد منطقة الحدود الشمالية وتشمل طريف وعرعر والعويقيلة أمطارًا متوسطة تصل إلى غزيرة يوم الاثنين الموافق.ودعا المركز الوطني للأرصاد جميع المواطنين والمقيمين إلى متابعة التحديثات اليومية للحالة الجوية عبر القنوات الرسمية وأخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل، خاصة في المناطق التي تشهد أمطارًا غزيرة، وتجنب الاقتراب من مجاري الأودية والسيول، واتباع تعليمات الجهات المختصة حفاظًا على السلامة العامة