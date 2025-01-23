انت الان تتابع خبر اجتماع حكومي لمتابعة خطة النقل والتوزيع في الشبكة الكهربائية للصيف المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وجه رئيس مجلس الوزراء بمراجعة إمكانية زيادة الطاقة المستوردة من خلال خطوط الربط مع دول الجوار، كما تقرر تضمين عقود الشركات المنفذة لمشاريع تأهيل وتنفيذ شبكات النقل والتوزيع، مهام الاستعداد للصيف المقبل".كما وجه "بالعمل على شكل 3 نوبات عمل لإتمام انجاز المشاريع المعنية قبل حلول فصل الصيف المقبل، وان تمنح الوزارة صلاحية سحب العمل وانهاء العقد من اي شركة تتلكأ في التنفيذ، ولا تباشر خلال شهر من تاريخ الإحالة".

ومن أجل متابعة سير التوقيتات الزمنية للتنفيذ، وجّه السوداني "بتشكيل فرق لمتابعة تنفيذ المشاريع من قبل مكتب رئيس الوزراء".

وكان مجلس الوزراء قد اتخذ العام الماضي جملة من القرارات أبرزها؛ القرارات (24776، و 24947و ،24485)، التي تزيد من سقف التعاقدات والصلاحيات المالية لوزارة الكهرباء؛ من أجل أداء مهامها وتلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار تزويدهم بالطاقة الكهربائية.

