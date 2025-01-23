انت الان تتابع خبر مسؤول إيراني: الذين شكلوا الحشد "موالون لإيران" لأننا عاملناهم جيدا عندما كانوا أسرى لدينا والان مع التفاصيل
وأضاف انه "عندما كان السجناء العراقيون في معسكراتنا علمناهم القراءة والكتابة، وعلى الجانب الآخر، كان أسرانا هزيلين للغاية بسبب سوء التغذية والتعذيب".
وأشار الى انه "بسبب حسن معاملتنا لأسراهم، عادوا إلى بلادهم في حالة جيدة جدًا، وأعطينا كل سجين بدلة وحذاء، ولهذا السبب قمنا بإعداد 66 ألف بدلة، ونتيجة لذلك، حدثت أزمة البدلات في إيران، في ذلك الوقت، لم يكن أحد يعرف السبب".
وتابع: "طريقة تعاملنا مع السجناء جعلت القوات التي شكلت الحشد الشعبي فيما قوات موالية لإيران بعد سقوط صدام حسين، نفس الأسرى الذين كانوا موجودين في جيش بدر وقاتلوا إلى جانبنا في الحرب ضد صدام".
واوضح: نحن البعثيون كانت لدينا صراعات كثيرة، ولكن من أهم الصراعات كانت حول القرآن ونهج البلاغة ومفاتيح الجنان، عندما أحضر لنا الصليب الأحمر القرآن والمفاتيح، تحسنت حالتنا النفسية قليلاً، لكن البعثيين لم يحتملوا هذا الوضع فجمعوهم جميعا وأخذوهم منا. كما دخلنا في إضراب عن الطعام احتجاجًا على هذا السلوك. ومع ذلك، لم يكن هناك أي تغيير في سلوكهم. أتذكر أنه عندما كان من المفترض أن يتم تبادلنا مع السجناء العراقيين، أحضر لنا صدام قرآناً مكتوباً عليه اسم صدام حسين.