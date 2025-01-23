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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً،غائماً جزئياً مغبراً أحياناً رطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً.
وذكر المركز في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س،ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:47،  والجزر الثاني عند الساعة 16:14، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:56، والمد الثاني عند الساعة 04:11 والجزر الأول عند الساعة 12:01، والجزر الثاني عند الساعة 00:28.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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