أستراليا المفتوحة: كيز "الشجاعة" تستحق الوصول الى النهائي بحسب شفيونتيك

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : أبدت البولندية إيغا شفيونتيك تحسرها على فقدان نقطة المباراة الخميس لكنها أشادت بـ "شجاعة" منافستها في الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، الاميركية ماديسون كيز.

وعوضت كيز المصنفة التاسعة عشرة تأخرها لتفوز 5 7 و6 1 و7 6 (10 8)وتبلغ النهائي حيث ستواجه البيلاروسية أرينا سابالينكا حاملة اللقب في آخر نسختين السبت.

وبلغت الاميركية النهائي في أستراليا للمرة الاولى والثانية في البطولات الكبرى "غراند سلام"، حيث انهارت باكية بعد أن تمكنت من حسم اللقاء بعد ساعتين و35 دقيقة.

في المقابل، سيتواصل انتظار شفيونتيك لمعانقة اللقب للمرة الاولى في ملبورن.

وقالت اللاعبة البولندية البالغة من العمر 23 عاما "أعتقد أن ماديسون كانت شجاعة في النهاية بقراراتها ودفعتني عندما احتاجت إلى ذلك".

وتابعت "أود أن أقول إنني لم أشعر بالحرية كما في المباريات السابقة للضغط في اللحظات المهمة".

وقدمت شفيونتيك أداء كبيرا وصولا الى الدور نصف النهائي حيث لم تخسر أية مجموعة، لكنها وجدت خصمة صعبة المنال امامها في الدور قبل النهائي.

وقالت شفيونتيك التي أضاعت نقطة المباراة في المجموعة الحاسمة "أعتقد أنني لعبت بشكل جيد لكنها لعبت بشكل أفضل".

وأضافت "أعتقد أنه إذا واصلت العمل الجاد، فسوف أحصل على المزيد من الفرص في المستقبل، وربما أستغلها لأنني لم أستغل نقطة المباراة اليوم".