بطولة اسبانيا: أراوخو يمدد عقده مع برشلونة لست سنوات

الرياص - اسماء السيد - مدريد : مدد المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو عقده مع نادي برشلونة لست سنوات حتى 30 تموز/يونيو 2031، وفقا لما أعلنه النادي الكاتالوني.

وانضم قلب الدفاع البالغ 25 عامًا إلى برشلونة في عام 2018 قادمًا من نادي بوسطن ريفر الأوروغوياني.

وخاض أراوخو مباراته الأولى مع الفريق في الأول في تشرين الأول/أكتوبر 2019 وأصبح لاعبا أساسيا اعتباراً من موسم 2020 2021.

وشارك الدولي الأوروغوياني في 155 مباراة مع الفريق الأول، سجل خلالها 8 أهداف مع 6 تمريرات حاسمة، بحسب إحصائيات الموقع الرسمي للنادي.