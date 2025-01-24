شكرا لقرائتكم خبر عن دافوس.. السواحة يناقش تعزيز الابتكار والذكاء الاصطناعي مع شركات التقنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله بن عامر السواحة، سلسلة من الاجتماعات مع كبرى الشركات التقنية ضمن مشاركته ضمن وفد المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

يأتي ذلك بهدف تعزيز الشراكة في التقنية والذكاء الاصطناعي والابتكار، لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة.

سبل دعم الاقتصاد الرقمي

عقد السواحة اجتماعًا مع وزير السكك الحديدية والإعلام والبث والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية الهند أشويني فيشناو، لمناقشة سبل دعم الاقتصاد الرقمي والابتكار والتصنيع، واستعراض المبادرات المشتركة ضمن مجلس الشراكة السعودي الهندي.

كما اجتمع مع الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، لمناقشة الشراكة الاستراتيجية وتعزيز الاستثمارات التقنية في الحوسبة السحابية فائقة السعات، والذكاء الاصطناعي لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة والشرق الأوسط من خلال موقع المملكة الاستراتيجي.



فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية

في إطار جذب الاستثمارات العالمية في القطاعات التقنية، ناقش السواحة مع لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية في مشاريع الابتكار والذكاء الاصطناعي.

كما اجتمع مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Lenovo يوانكينغ يانغ، لمناقشة آفاق الشراكة في مشاريع التصنيع والمشاريع التقنية في المملكة، والتقدم الحالي لخطط واستثمارات الشركة في المملكة.

وتعزيزًا للشراكة في التقنيات الحديثة، اجتمع وزير الاتصالات مع الرئيس التنفيذي لشركة كوالكم، كريستيانو آمون، لمناقشة توسيع فرص الشراكة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والشبكات الذكية لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي والاستدامة.

وفي اجتماع آخر، ناقش مع الرئيس التنفيذي لشركة HPE أنطونيو نيري، آفاق الشراكة الاستراتيجية في مجالات التقنيات والحوسبة السحابية وجهود الشركة في توطين الخوادم في المملكة لتعزيز المحتوى المحلي ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة.