شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد وهنا الزاهد يواصلان تحضيرات فيلم البحث عن فضيحة للمخرج رامى إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم هشام ماجد والنجمة هنا الزاهد التحضيرات واللمسات النهائية على فيلم البحث عن فضيحة ، والمقرر طرحه في دور العرض أواخر الصيف المقبل، من إخراج رامى إمام، حيث من المقرر أن يبدأ هشام وهنا تصوير ما يقرب من 4 أيام قبل شهر رمضان، ويستكمل فريق العمل التصوير بعد انتهاء شهر رمضان وفترة الأعياد، ليكون الفيلم جاهزا في الصيف على اقصى تقدير.

ويعرض حاليا لهشام ماجد فيلم يضع ساعات في يوم ما، محققا ما يقرب من 22 مليون جنيه، الفيلم ينتمى لنوعية الأعمال الرومانسية، وهو مأخوذ عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق، الذى قرر تكرار تجربة "هيبتا – المحاضرة الأخيرة"، حيث كان مؤلف الرواية والفيلم الذى أُخذ عن الرواية، وحقق نجاحًا لافتًا وقت عرضه عام 2016، حيث يقدم صادق "بضع ساعات في يوم ما" بنفس تيمة هيبتا التي تعتمد على قصصة ثنائية رومانسية.

تدور أحداث فيلم بضع ساعات في يوم ما حول حياة مجموعة من الشباب، خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، حيث يتم تناول مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة ولكن هناك رابطاً يجمع بين هذه القصص، بحيث تجتمع جميع الشخصيات في مشهد واحد فقط.

فيلم "بضع ساعات في يوم ما" من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي، ويأتي من بطولة: هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمدالشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.