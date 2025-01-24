شكرا لقرائتكم خبر عن ناقصة سكر أغنية جديدة تجمع مصطفى كامل مع المالكى والبرازيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر حاليا المطرب مصطفى كامل لتسجيل أغنية جديدة بعنوان "ناقصة سكر"، من كلمات أحمد المالكى، وألحان أحمد البرازيلي، ومن المقرر أن يدخل الاستوديو لتسجيل الأغنية الأيام المقبلة، حسبما أكد ملحن الأغنية أحمد البرازيلي لـ"الخليج 365".

وطرح مؤخرا مصطفى كامل أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "العيب عليا" من كلماته وألحانه وتوزيع كوليبكس وماستر أمير محروس، وجيتارات أحمد حسين وتسجيل صوت أحمد جودة.

وكانت آخر ألبومات مصطفى كامل «وجع قلبى» وتضمن عددا من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا منها «اتعلمت من الليالى»، من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر احمد جودة، وأغنية «اسكت» من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر، وأغنية حلوة حياتى، من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير، وأغنية «وجع قلبي» وهي من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر ووتريات فارس صقر وهندسة صوت أحمد جودة.

يذكر أن ألبوم «وجع قلبى» يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلمات مصطفى كامل ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.