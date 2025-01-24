شكرا لقرائتكم خبر عن كونان أوبراين يقدم حفل جوائز الأوسكار الـ 97 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيقوم الممثل الكوميدى ومقدم البرامج الحوارية كونان أوبراين، تقديم حفل الأوسكار الـ 97، الذى سيقام في 2 مارس المقبل، الحفل الذى سيقام في مسرح دولبي في أوفايشن هوليوود في لوس أنجلوس.

وذلك بعدما تم بث ترشيحات جائزة الأوسكار في دورته الـ 97، اليوم مباشرة في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفى تمام الساعة 3.30 عصرا اليوم، على جميع المنصات الرقمية للأكاديمية، مثل TikTok وInstagram وYouTube وFacebook.

بالإضافة إلى متابعة الإعلان عن ترشيحات الأوسكار على برامج مثل Good Morning America على ABC، والبث المباشر على ABC News Live وDisney+ وHulu.

وكانت قد تسببت حرائق الغابات في الكثير من الخسائر لصناعة السينما ولنجوم وهولييود، كما تسببت في تغير جداول عروض الأفلام وجدول أنشطة حفل الأوسكار، حيث كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة عن عدة تغيرات في جدولها، بتمديد فترة التصويت على ترشيحات الأوسكار حتى يوم 17 يناير، بينما يتم الإعلان عن الترشيحات النهائية يوم 23 يناير.

وألغت الأكاديمية حفل الغداء السنوي الذي يقام للمرشحين للجوائز والذي كان من المقرر عقده يوم 10 فبراير، على أن يقام حفل توزيع الجوائز يوم 2 مارس المقبل، مع التنويه على أن جميع التواريخ قابلة للتغير بسبب الأحداث المتلاحقة.