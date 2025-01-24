شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق إنسان النواب" تناقش إنجازات تكافل وكرامة ودعم الجمعيات الأهلية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعاتها الأسبوع القادم لمناقشة عدد من الملفات الهامة، في مقدمتها استعراض ما تم من إنجازه في مبادرة تكافل وكرامة ومناقشة توفير مُخصصات مالية للجمعيات الأهلية التي ترعي الأطفال بشكل عام وذوي الإعاقة بشكل خاص، وذلك بدعوة وزارة التضامن الاجتماعي.

وحسب جدول الأعمال، تنظر اللجنة البرلمانية الشكاوى والردود الواردة إليها من المواطنين وتتعلق بمجال حقوق الإنسان.

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 202 حددت اختصاصات لجنة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق ،والحريات ،والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

يأتي ذلك إلى جانب نظر الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة.