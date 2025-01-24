أعراض التهاب الكبد الفيروسي B للأطفال بعد تحذيرات وزارة الصحة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الوقاية خيرًا من العلاج، لذا تُلزم وزارة الصحة والسكان، الأطفال بتطعيم التهاب الكبد الفيروسي B لتقوية مناعة الأطفال وتقليل إصابتهم بالأمراض، خاصة وإن التهاب الكبد B عدوى فيروسية تصيب الكبد وتسبب أمراضاً حادة ومزمنة على حد سواء.

وناشدت وزارة الصحة، بضرورة أخذ الجرعات الخاصة بالتهاب الكبد الفيروسي B، من عمر يوم للأطفال وحتى 18 شهرا، خاصة وإنهم الفئة الأكثر إصابة بالفيروس الخطير.

التهاب الكبد الفيروسي B للأطفال

والتهاب الكبد الفيروسي B للأطفال (HBV) هو مرض الكبد الناجم عن الإصابة بالفيروس، إذ يحدث التهاب الكبد عندما تصاب خلايا الكبد بفيروس، ومن الممكن أن يتسبب في تدمير خلايا الكبد وإتلافها.

تنتقل العدوى بـ التهاب الكبد الفيروسي B للأطفال في أغلب الأحيان من الأم إلى الطفل أثناء الولادة أو الوضع، أو في مرحلة الطفولة المبكرة، ومن خلال ملامسة الدم أو سوائل الجسم، لذا تُلزم وزارة الصحة بالتطعيمات منذ اليوم الأول للولادة.

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أعراض التهاب الكبد الفيروسي B للأطفال

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يؤثر فيروس التهاب الكبد B بشكل رئيسي على الكبد، ويدخل إلى خلايا الكبد، ما يؤدي إلى تكاثر الفيروس إلى موت هذه الخلايا بعدد، وفي النتيجة يصل إلى تلف الكبد أو حتى فشل الكبد.

تظهر الأعراض عادةً خلال 25 إلى 180 يومًا بعد التعرض لفيروس التهاب الكبد B، وتأتي على النحو التالي:

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

التعب المستمر لأسابيع وأشهر

ألم في البطن

ألم في منطقة الكبد (الجانب الأيمن العلوي)

فقدان الشهية

غثيان

القيء

آلام المفاصل

حمى منخفضة الدرجة

البول الداكن

البراز ذو اللون الفاتح

حكة واسعة النطاق

كيف ينتقل التهاب الكبد الفيروسي B للأطفال؟

يصاب الأطفال بالتهاب الكبد B عن طريق:

الولادة لأم مصابة بالتهاب الكبد B، لأن المرأة المصابة يمكن أن تنقل الفيروس إلى طفلها أثناء الولادة.

العيش في نفس المنزل مع شخص مصاب بالتهاب الكبد الوبائي B

مشاركة الأدوات مثل فرشاة الأسنان أو شفرات الحلاقة

تلقي عمليات نقل متعددة للدم

التعرض للعض بحيث ينكسر الجلد من قبل شخص يحتوي لعابه على فيروس التهاب الكبد B

الجدير بالذكر أن معظم الأطفال الذين يصابون بالعدوى عند الولادة أو بعد فترة وجيزة يصبحون حاملين للعدوى بشكل مزمن.

الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي B للأطفال

يمكن الوقاية من التهاب الكبد B من خلال التطعيمات، فيجب أن يتلقى جميع المواليد جرعة من اللقاح المضاد لالتهاب الكبد B في اليوم الأول بعد الولادة، ثم جرعتين أو 3 جرعات من اللقاح على أن تفصل بين هذه الجرعات 4 أسابيع على الأقل.

الجدير بالذكر إن لقاح التهاب الكبد B يقي لفترة لا تقل عن 20 عاماً وتستمر طيلة العم.

ووفقًا لجدول التطعيمات الإلزامية الصادر عن وزارة الصحة والسكان، فإنّ مواعيد تطعيمات التهاب الكبد الفيروسي B للأطفال، تبدأ بأن يحصل عليه الطفل في أول 24 ساعة من ولادته، وهو عبارة عن حقن عن طريق العضل بالفخذ الأيمن.