القاهرة - سمر حسين - صحة

يوصي خبراء التغذية ومدربو اللياقة البدنية باستهلاك حبوب الشوفان يوميًا، إذ تساعد على امتلاء المعدة والشعور بالشبع، فضلًا عن فوائدها الصحية الكبيرة التي تجعل الحبوب الخيار المناسب لأصحاب الحميات الغذائية ومن يعانوا من السكري، وارتفاع الكوليسترول، وحساسية الجلوتين.

والشوفان من الحبوب الخالية من الجلوتين المُسبب لعدم الامتصاص الجيد من الأمعاء، والإصابة بأمراض كثيرة، كما إنه غني بمضادات ومركبات الأكسدة الضرورية لمحاربة الشوارد الحرة التي تُنتج يوميًا في الجسم وتسبب أمراض خطيرة، بالإضافة إلى تقليل تفاعل الكوليتسيرول منخفض الكثافه LDL

ماذا يحدث عند تناول الشوفان يوميًا؟.. طبيب يكشف مفاجأة للجسم

وكشف الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن» ماذا يحدث عند تناول الشوفان يوميًا، إذ سرد الفوائد والطريقة الصحيحة لتناول الشوفان.

1- غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الشوفان على مضادات الأكسدة التي تعمل مضادة لالتهابات الجسم وتعزز تدفق الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية.

2- التقليل من مخاطر أمراض القلب والسكري

يساعد الشوفان على خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL، ويساعد على منع حدوث أمراض القلب.

3- يخفف الإمساك

تساعد الألياف الموجودة في الشوفان على تخفيف الإمساك، وتعزز عملية الهضم وتحسن أيضًا من مشاكل الإمساك بسبب تأثيرها الملين الطبيعي.

4- تعزيز إنقاص الوزن

تساعد الـ«بيتا جلوكان» الموجود في الشوفان على تأخير الوقت الذي تستغرقه المعدة لإفراغ الطعام ما يعطي شعورًا بالشبع لفترات أطول، ما يُساهم في استهلاك سعرات حرارية أقل وفقدان الوزن.

السعرات الحرارية لـ نصف كوب شوفان.. ماذا تضيف للجسم؟

1- نصف كوب شوفان يوميًا (8 ملاعق) حوالي 80 جم يحتوي على الآتي:

310 سعر حراري

50 جم نشويات (كارب)

5 جم دهون

8 جم الياف

حوالي 40% من الاحتياج اليومي فيتامين B1

%10 من الاحتياج اليومي من فيتامين B5

حوالي 10 % من الاحتياج اليومي من فيتامين B9

160% من المنجنيز.

35 % من الماغنسيوم.

25 % من النحاس.

حوالي 40% من الفسفور.

20 % من الزنك.

الطريقة الصحيحة لتناول الشوفان يوميًا

تأتي الطريقة الصحيحة لتناول الشوفان يوميًا، وفقًا لاستشاري التغذية، مؤكدًا أنه يفضل تناول جزء بوجبة الإفطار، وجزء بين الوجبات، وذلك على النحو التالي:

وضع نصف كوب من الشوفان مع ربع لتر من الماء، أو الحليب.

إضافة رشة ملح خفيفة

قم بطهي خليط الشوفان النار

للنكهات، يمكن إضافة القرفة أو الفاكهة.