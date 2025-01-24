شكرا لقرائتكم خبر عن "وضع صعب".. القوات الأوكرانية في دونباس تواجه خطر الحصار والان نبدء بالتفاصيل

إخلاء قسري

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول عسكري اليوم الخميس إن القوات الأوكرانية مهددة بالحصار من جانب قوات روسية في قطاع من الجبهة في منطقة دونباس.وأكد متحدث باسم الجيش في تصريحات بثها التلفزيون الأوكراني، أمس الخميس، أن الوضع بالقرب من بلدة فيليكا نوفوسيلكا صعب.وأضاف: "هناك خطر بتنفيذ عمليات تطويق"، مبينا أن القوات الأوكرانية تستخدم نيران المدفعية في محاولة لمنع ذلك.وقبل الحرب، كانت فيليكا نوفوسيلكا مدينة ريفية يبلغ عدد سكانها حوالي 5300 نسمة، وتعد منطقة الخط الأمامي في أقصى الجنوب الغربي في دونيتسك.وقال الحاكم أوليه سينيهوبوف: "ندعو العائلات التي لديها قصر إلى حماية حياتهم ومغادرة المناطق الخطرة".ولا يزال الأوكرانيون يدافعون عن مركز البلدة، وفي الوقت نفسه، أمرت السلطات في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا بالإخلاء القسري لـ 16 قرية.وتؤثر عملية توسيع منطقة الإخلاء على عشرات العائلات التي يبلغ إجمالي عدد أطفالها أكثر من 260 طفلا.