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"وضع صعب".. القوات الأوكرانية في دونباس تواجه خطر الحصار

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د ب أ- كييف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال مسؤول عسكري اليوم الخميس إن القوات الأوكرانية مهددة بالحصار من جانب قوات روسية في قطاع من الجبهة في منطقة دونباس.
وأكد متحدث باسم الجيش في تصريحات بثها التلفزيون الأوكراني، أمس الخميس، أن الوضع بالقرب من بلدة فيليكا نوفوسيلكا صعب.
وأضاف: "هناك خطر بتنفيذ عمليات تطويق"، مبينا أن القوات الأوكرانية تستخدم نيران المدفعية في محاولة لمنع ذلك.
القوات الأوكرانية في دونباس تواجه خطر الحصار

إخلاء قسري

وقبل الحرب، كانت فيليكا نوفوسيلكا مدينة ريفية يبلغ عدد سكانها حوالي 5300 نسمة، وتعد منطقة الخط الأمامي في أقصى الجنوب الغربي في دونيتسك.
القوات الأوكرانية في دونباس تواجه خطر الحصار

وقال الحاكم أوليه سينيهوبوف: "ندعو العائلات التي لديها قصر إلى حماية حياتهم ومغادرة المناطق الخطرة".
ولا يزال الأوكرانيون يدافعون عن مركز البلدة، وفي الوقت نفسه، أمرت السلطات في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا بالإخلاء القسري لـ 16 قرية.
القوات الأوكرانية في دونباس تواجه خطر الحصار

وتؤثر عملية توسيع منطقة الإخلاء على عشرات العائلات التي يبلغ إجمالي عدد أطفالها أكثر من 260 طفلا.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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