شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدين العملية العسكرية الإسرائيلية على جنين والان مع تفاصيل الخبر

أدانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين العملية العسكرية الإسرائيلية على جنين بالضفة الغربية، معتبرة تلك العملية و غيرها من إجراءات للاحتلال الإسرائيلى تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق الدولية، وتنذر بتفاقم الأوضاع بشكل غير مسبوق فى الضفة.

وأعربت التنسيقية عن تضامنها الكامل مع بيان الخارجية المصرية فى ذات الشأن، مؤكدة أن تحركات الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة، مع غيرها من الأنباء الواردة عن عدم التزامه بتنفيذ بنود الاتفاق مع لبنان، تشير إلى نوايا غير محمودة للجانب الإسرائيلى، والتى تتعارض مع الالتزامات الدولية مع الأطراف المعنية و ما تم الاتفاق عليه دوليًا فى الآونة الأخيرة.