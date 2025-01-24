شكرا لقرائتكم خبر عن صعود داو جونز.. مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

بورصة وول ستريت

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الخميس.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 34ر408 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 07ر44565 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 34ر32 نقطة، أو 5ر0% ، ليصل إلى 71ر6118 نقطة.وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 34ر44 نقطة ، أو 2ر0% ، ليصل إلى 68ر20053 نقطة .