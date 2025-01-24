الاقتصاد

صعود داو جونز.. مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت تغلق على ارتفاع

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

  • صعود داو جونز.. مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت تغلق على ارتفاع 1/3
  • صعود داو جونز.. مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت تغلق على ارتفاع 2/3
  • صعود داو جونز.. مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت تغلق على ارتفاع 3/3

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الخميس.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 34ر408 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 07ر44565 نقطة.
الأسهم الأمريكية - متداولة

بورصة وول ستريت

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 34ر32 نقطة، أو 5ر0% ، ليصل إلى 71ر6118 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 34ر44 نقطة ، أو 2ر0% ، ليصل إلى 68ر20053 نقطة .
البورصة الأمريكية - أرشيفية اليوم
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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