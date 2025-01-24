شكرا لقرائتكم خبر عن سيناء للمنجنيز قلعة صناعية على رمال جنوب سيناء.. التطوير مستمر بشراكة عالمية والان مع تفاصيل الخبر

شركة سيناء للمنجنيز من الشركات الرائدة في صناعة المنجنيز في مصر، حيث تساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي من منتجات المنجنيز. شهدت الشركة خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في مصانعها بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية وتحسين كفاءة العمليات الإنتاجية. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية لدعم قطاع التعدين والصناعة، وتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي.

كما تعد تُعَدُّ شركة سيناء للمنجنيز، التي تأسست عام 1957، أول وأكبر منتج لخام المنجنيز في مصر، وتقوم بتشغيل فرن كهربائي بقدرة 36,000 طن سنويًا في أبو زنيمة، جنوب سيناء، لإنتاج سبائك السليكون منجنيز.

تطوير مصانع شركة سيناء للمنجنيز

تسعى شركة سيناء للمنجنيز إلى تحديث وتطوير مصانعها لتواكب التحديات الصناعية العالمية ولتلبية احتياجات السوق المتزايدة من منتجات المنجنيز. ويهدف هذا التطوير المدعوم من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إلى تحسين الكفاءة الإنتاجية وتقليل التكاليف، فضلاً عن زيادة الجودة والابتكار في المنتجات.

وفي السنوات الأخيرة، تم التركيز على تطوير المصنع الرئيسي لشركة سيناء للمنجنيز في منطقة أبو زنيمة بجنوب سيناء. يعتبر هذا المصنع أحد أهم مراكز إنتاج المنجنيز في مصر، ويخضع الآن لتحديثات شاملة في خطوط الإنتاج لتلبية المعايير الدولية حيث أن أحد أبرز مجالات التطوير في مصانع شركة سيناء هو إدخال التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج.

ومؤخرا تم تحديث خطوط الإنتاج بآلات ومعدات متطورة، مما يسهم في رفع الكفاءة وتقليل الفاقد من المواد الخام وتحسين جودة المنتجات النهائية.

في 2 أبريل 2024، أعلنت الشركة عن بدء الإنتاج من مصنع سبائك السليكون منجنيز بعد إعادة تطويره بتكلفة 45 مليون جنيه، المصنع، الذي كان متوقفًا لسنوات، خضع لعمليات صيانة وتطوير لاستئناف التشغيل والإنتاج المستمر، ويُعَدُّ الوحيد من نوعه في مصر.

يُتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 1,350 طن شهريًا، مع خطة لزيادة الإنتاج إلى 1,500 طن شهريًا. يُستخدم السليكون منجنيز في الصناعات الكيماوية وصناعة الفولاذ واللحام والفصل والجبس المكلسن. من المتوقع توجيه 40% من الإنتاج للتصدير، خاصة في ظل وجود عقد احتكار مع شركة إسبانية.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على مشاريع تطويرية أخرى، منها مشروع كلسنة خام الكاولين لزيادة قيمته الاقتصادية، ومشروع إعادة تأهيل وتشغيل مصنع الجبس المكلسن، وتأهيل الميناء وتعميق الغاطس الخاص به. تهدف هذه الجهود إلى تعظيم الاستفادة من الخامات والموارد الطبيعية، وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، ودعم الاقتصاد القومي.

كما تُعَدُّ شركة سيناء للمنجنيز من أبرز الشركات المصرية في مجال التعدين، وتأسست عام 1957. تتوزع ملكية الشركة بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 41% وبنك الاستثمار القومي بنسبة 59%.

المؤشرات المالية:

* العام المالي 2018/2019: حققت الشركة أرباحًا بلغت 205 ملايين جنيه، مقارنة بـ217 مليون جنيه في العام المالي السابق. كما بلغت كمية الإنتاج 904 آلاف طن بقيمة 507 ملايين جنيه، بنسبة تحقيق 79% من المستهدف.

* العام المالي 2020/2021: سجلت الشركة صافي إيرادات نشاط بقيمة 391.511 مليون جنيه، بزيادة 21.1% عن العام السابق.

تطوير ميناء أبو زنيمة:

ميناء أبو زنيمة البحري، التابع لشركة سيناء للمنجنيز، يقع في جنوب سيناء شرق خليج قناة السويس، على بُعد حوالي 150 كم من نفق الشهيد أحمد حمدي. يتركز نشاط الميناء في عمليات شحن وتفريغ الخامات التعدينية. تعمل الشركة على تطوير الميناء وتعميق الغاطس لاستقبال سفن بحمولات تصل إلى 50 ألف طن، مما يساهم في زيادة حركة التصدير واستقبال المواد الخام.

بالإضافة إلى ذلك، هناك خطط لإقامة مناطق لوجستية وصناعية وترسانة بحرية في الميناء، باستثمارات تُقدَّر بـ430 مليون دولار، بهدف تعزيز قدرات الميناء وتطوير بنيته التحتية.

وكشفت بيانات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى،الرئيس التنفيذي العضو المنتدب أن صادرات الشركة بلغت نحو 187.2 مليون جنيه، مقارنة بصادرات بلغت 93 مليون جنيه في 2023 بزيادة بلغت 95 مليون جنيه .

وتسعى شركة سيناء للمنجنيز من خلال هذه التطويرات إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، وتحقيق نمو مستدام يدعم الاقتصاد الوطني كما تم تنفيذ مشروعات لزيادة القدرة الإنتاجية للمصانع في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على المنجنيز. يشمل ذلك إضافة خطوط إنتاج جديدة، بالإضافة إلى تحسين أداء المعدات والآلات القائمة كما تم تطوير البنية التحتية للمصانع لتسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز السلامة المهنية.

علاوة علي انه تم تجهيز المصنع بنظم إدارة حديثة للمراقبة والتحكم في العمليات الصناعية، إضافة إلى تحسين أنظمة الصرف الصحي والطاقة.

و في إطار خططها الطموحة، بدأت شركة سيناء للمنجنيز في تنفيذ مشروعات توسعية جديدة لزيادة حجم صادراتها. يتمثل أحد أهداف هذه المشروعات في فتح أسواق جديدة في دول آسيا وأوروبا حيث يزداد الطلب على منتجات المنجنيز في صناعات مثل الفولاذ والصناعات الكهربائية.

كما تهدف شركة سيناء للمنجنيز إلى التقليل من التأثير البيئي لأنشطة التصنيع من خلال إدخال أنظمة حديثة لإدارة المخلفات والحد من التلوث الناتج عن العمليات الصناعية. تشمل هذه المشاريع .