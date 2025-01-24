شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع أي أف جي القابضة.. وزيادة البنك التجاري والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع مجموعة أي أف جي القابضة إلى 372.713 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي-مصر إلى 147.967 مليون شهادة.

فيما استقر رصيد شهادات إيداع: مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 571.499 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 255.352 مليون شهادة، وحديد عز عند 71.963 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 118.846 مليون شهادة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والشرقية-إيسترن كومباني، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية والمصرية للاتصالات فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 7 مليارات جنيه، بعد تنفيذ صفقة شراء أسهم شركة سيرا للتعليم، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 2.243 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.4 مليار ورقة مالية بقيمة 7.037 مليار جنيه، عبر تنفيذ 105.1 ألف عملية لعدد 213 شركة، بعد تنفيذ صفقة شراء أسهم شركة سيرا للتعليم، وسجلت تعاملات المصريين 55.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 36.92%، والعرب على 7.38%، واستحوذت المؤسسات على 54.06% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.93%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 534 مليون جنيه، 91.1 مليون جنيه، 492.3 مليون جنيه، 529.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 2.5 مليون جنيه، 1.6 مليار جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 29997 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 37327 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 13197 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 8516 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 11666 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 3182 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 10597 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1954 نقطة.