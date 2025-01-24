شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. هطول أمطار وزخات من البرد على 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة.حسب بيان الأرصاد، يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل والحدود الشمالية تمتد الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك.الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة قد تصل سرعتها إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي .ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف قد تصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج قد يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.