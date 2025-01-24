شكرا لمتابعة خبر عن 3 حالات تتيح الهبوط الاضطراري للمسافرين..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المهندس طارق العيدي، المختص في عالم الطيران، عن الحالات التي يحق فيها للمسافر الهبوط الاضطراري، مؤكداً أنه حق من حقوق المسافرين.

وقال العيدي خلال حديثه ببرنامج “من إلى” على قناة MBC 1: “إذا تعرض المسافر لوعكة صحية ولم يكن في الطائرة طبيب أو مختص قادر على التعامل مع حالته الصحية، يجب أن تهبط الطائرة مباشرة، وهذا من قوانين الطيران عرفاً وأخلاقياً”.

وتابع العيدي: “قد يكون الهبوط اضطرارياً بسبب ميكانيكي أو وجود حالة شغب تهدد أمن الركاب، ويجب وقتها الهبوط للتعامل معها بشكل قانوني” .