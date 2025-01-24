شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث فوري للذهب.. سعر الذهب اليوم في مصر 23-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 23 يناير 2025 في التعاملات المسائية حالة من التذبذب بعد هبوط بحوالي 10 جنيهات الآن.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4331 جنيها.

عيار 21 يسجل 3790 جنيها.

عيار 18 يسجل 3248 جنيها.

عيار 14 يسجل 2526 جنيها.

الجنيه الذهب 30320 جنيها.

توقعات أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس وذلك بعد تسجيل أعلى مستوى في 3 أشهر خلال تداولات الأمس، حيث بدأت بعض عمليات البيع لجني الأرباح بعد ارتفاع الذهب منذ بداية الأسبوع بالإضافة إلى عودة الدولار الأمريكي إلى الارتفاع والاستقرار.

استمر سعر الذهب المحلي في الارتفاع لليوم الثالث على التوالي وذلك على الرغم من التراجع المحدود في سعر الذهب العالمي اليوم، حيث وجد الذهب المحلي الدعم من توقف سعر صرف الدولار عن التراجع مقابل الجنيه في البنوك، لكن حدث هبوط محدود في المعاملات المسائية.

وصل سعر الذهب العالمي يوم أمس إلى اعلى مستوى منذ 3 أشهر عند 2763 دولار للأونصة ليواجه مستوى مقاومة حول المستوى 2760 دولار للأونصة دفعه إلى عكس حركته نحو الأسفل ولكن يبقى الاتجاه على المدى القصير نحو الصعود.



ويترقب سوق الذهب العالمي عدد من التطورات الهامة منها سياسات دونالد ترامب بجانب نتائج توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيرها على سوق الذهب العالمي

تنحصر تداولات الذهب حالياً حول المستوى 2745 دولار للأونصة وذلك بعد أن سجل ارتفاع لثلاث أسابيع متتالية، ليتمكن الذهب من اغلاق تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2700 دولار للأونصة مما يفتح الباب أمام المزيد من الصعود.

ولكن الحذر يسيطر على تحركات المعدن النفيس اليوم في ظل ترقب الأسواق لخطاب دونالد ترامب للحصول على رؤية حول سياساته التي من المتوقع أن توفر الوضوح بشأن آفاق التضخم وقرارات أسعار الفائدة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي



