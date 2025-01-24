شكرا لمتابعة خبر عن حكم عمل المرأة كعكة الشعر وهل لها أن ترفع شعرها فوق رأسها.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الشيخ سعد الخثلان، عن حكم عمل المرأة كعكة الشعر وهل لها أن ترفع شعرها فوق رأسها .

وقال الخثلان خلال لقاءه ببرنامج يستفتونك: إذا جمعت شعر رأسها للأعلى فهذا يدخل في الذنب الوارد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قط: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت.

وتابع: لأنهن يجمعن شعورهن للأعلى فتكون كالسنام وهذا لا يجوز، أما إذا لم يكن للأعلى فلا بأس .