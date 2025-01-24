شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله يواصل الغياب عن الأهلى في مباراة بيراميدز وأشعة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل المغربى يحيى عطية الله، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري المصري بسبب الإصابة.

ويخضع يحيى عطية الله للفحص الطبي خلال الساعات القادمة لتحديد موقفه من نزول التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة، عقب إجراء جراحة في عظمة الوجه.

ومن المقرر أن يبدأ عطية الله تدريبات الجري قبل أن يشارك في التدريبات الجماعية لفريقه، على أن يرتدي قناع على الوجه خلال مشاركته في التدريات ومن ثم المشاركة في المباريات.

مباراة الأهلى أمام بيراميدز تقام فى السابعة مساء الاحد المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

ويستمر غياب المغربى يحيى عطية الله عن فريقه لمدة تصل من 4 إلى 6 أسابيع، بعد تعرضه للإصابة بقطع فى الحاجب وكسر فى عظمة الوجه والأسنان، حيث أجرى اللاعب عملية جراحية عقب تعرضه للإصابة فى مباراة سموحة بالدوري .

وتعاقد الأهلي مع يحيى عطية الله الصيف الجاري من النادي الروسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 250 ألف يورو، مع وجود بند لشراء اللاعب نهائياً مقابل مليون و500 ألف يورو.

وظهر الدولي المغربي بشكل جيد مع الأهلي الفترة الماضية بشكل جعل الجميع داخل النادي، وفي مقدمتهم مارسيل كولر الذى يُطالب بشرائه نهائياً، رغم اقتراب عودة الدولي التونسي علي معلول للمشاركة مع الفريق بعد الإصابة الطويلة التي عاني منها اللاعب بقطع في وتر أكيلس والتي أبعدته عن قائمة الفريق بالموسم الحالى وإن كانت هناك فرصة لقيده في يناير.

الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم واجه فاركو وتعادل بهدف لكل فريق.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.