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جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي

الجمعة، 24 يناير 2025 11:13 ص

قبل 48 ساعة من إنطلاق مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري (دوري nile)، أصبح فريق بيراميدز مُتصدراً جدول المسابقة مُستغلاً تعثر  قطبي الكرة المصرية ، الأهلي و الزمالك فقد تعادل الأول 1-1 مع فاركو مساء الأربعاء ثم خسر الزمالك من مودرن سبورت بهدف نظيف أمس الخميس، كما تعثر فريق المصري بالخسارة من بتروجت 1-2 بالجولة ذاتها.

وتنطلق مباريات الجولة العاشرة الأحد المقبل بـ4 مواجهات أبرزها ، الأهلي مع بيراميدز في السابعة مساءً بإستاد القاهرة.


جدول ترتيب الدوري بعد الجولة التاسعة
مواعيد مباريات الجولة العاشرة للدورى المصرى
  الأحد 26 يناير

الاتحاد السكندري & الإسماعيلى..4 عصراًطلائع الجيش & فاركو..4 عصراً

الأهلى & بيراميدز..7 مساءغزل المحلة & سيراميكا ..7 مساء

الاثنين 27 يناير

الزمالك & الجونة..4 عصراًالمصري البورسعيدى & انبى..7 مساء

حرس الحدود & مودرن سبورت ..7 مساء

الثلاثاء 28 ينايرالبنك الأهلى & بتروجت..4 عصراً

سموحة & زد اف سى ..7 مساء

القناة الناقلة للدوري المصريتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.

 

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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