شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

قبل 48 ساعة من إنطلاق مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري (دوري nile)، أصبح فريق بيراميدز مُتصدراً جدول المسابقة مُستغلاً تعثر قطبي الكرة المصرية ، الأهلي و الزمالك فقد تعادل الأول 1-1 مع فاركو مساء الأربعاء ثم خسر الزمالك من مودرن سبورت بهدف نظيف أمس الخميس، كما تعثر فريق المصري بالخسارة من بتروجت 1-2 بالجولة ذاتها.

وتنطلق مباريات الجولة العاشرة الأحد المقبل بـ4 مواجهات أبرزها ، الأهلي مع بيراميدز في السابعة مساءً بإستاد القاهرة.



جدول ترتيب الدوري بعد الجولة التاسعة