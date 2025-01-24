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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعيالجمعة، 24 يناير 2025 11:13 ص
قبل 48 ساعة من إنطلاق مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري (دوري nile)، أصبح فريق بيراميدز مُتصدراً جدول المسابقة مُستغلاً تعثر قطبي الكرة المصرية ، الأهلي و الزمالك فقد تعادل الأول 1-1 مع فاركو مساء الأربعاء ثم خسر الزمالك من مودرن سبورت بهدف نظيف أمس الخميس، كما تعثر فريق المصري بالخسارة من بتروجت 1-2 بالجولة ذاتها.
وتنطلق مباريات الجولة العاشرة الأحد المقبل بـ4 مواجهات أبرزها ، الأهلي مع بيراميدز في السابعة مساءً بإستاد القاهرة.
جدول ترتيب الدوري بعد الجولة التاسعة
الأحد 26 يناير
الاتحاد السكندري & الإسماعيلى..4 عصراًطلائع الجيش & فاركو..4 عصراً
الأهلى & بيراميدز..7 مساءغزل المحلة & سيراميكا ..7 مساءالاثنين 27 يناير
الزمالك & الجونة..4 عصراًالمصري البورسعيدى & انبى..7 مساء
حرس الحدود & مودرن سبورت ..7 مساءالثلاثاء 28 ينايرالبنك الأهلى & بتروجت..4 عصراً
سموحة & زد اف سى ..7 مساءالقناة الناقلة للدوري المصريتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.
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