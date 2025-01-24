شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى NILE .. بيراميدز يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 20 نقطة عقب أنتهاء الجولة التاسعة من عمر المسابقة حيث أستضاف فريق المصرى البورسعيدى نظيره بتروجيت بينما التقى الزمالك مع مودرن سبورت.

مودرن سبورت يهزم الزمالك 1-0 ويحقق أول انتصار بدورى Nile

حقق فريق مودرن سبورت مفاجأة كبرى بالفوز على الزمالك بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile" .

بتروجت يهزم المصري 2-1 ويتقدم للمركز السابع بالدوري

حقق فريق بتروجيت فوزاً ثميناً على النادي المصري بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة التاسعة من الدوري، والتي جمعت الفريقين على ستاد السويس الجديد، وكان الشوط الأول انتهى بتقدم بتروجت بثنائية نظيفة.



جدول ترتيب الدورى المصرى

جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"