الامارات | 100 خيل في مزاينة جمال الخيول العربية بالظفرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة في أبوظبي مزاينة الظفرة لجمال الخيول العربية، التي تقام للمرة الأولى ضمن مهرجان الظفرة بنسخته الـ18، لتنضم لفعالياته ومسابقاته، حيث تم تخصيصها لمربي وملاك الخيول العربية في الظفرة. وتأتي المزاينة كثمرة للتعاون المشترك بين هيئة أبوظبي للتراث وجمعية الإمارات للخيول العربية، وفي إطار جهودهما للحفاظ على التراث الإماراتي، والعمل على استدامته.

وتبدأ فعاليات المزاينة في تمام الساعة 12 ظهراً، بمشاركة 100 خيل تعود لنحو 40 من المربين والملاك من الظفرة، ويتوقع أن تستقطب أعداداً كبيرة من محبي الفروسية والمسابقات التراثية عبر نسختها الأولى، وتتألف المزاينة من ستة أشواط لمختلف فئات وأعمار الخيول العربية، تبدأ بفئة المهرات بعُمر سنة، ثم المهرات بعمر سنتين وثلاث سنوات، وتليها الأفراس بعمر أربع سنوات وما فوق، وبعد ذلك تبدأ أشواط الخيول الذكور بفئة الأمهار بعُمر سنة، ثم الأمهار بعمر سنتين وثلاث سنوات، وتليها الفحول بعمر أربع سنوات وما فوق.

وتعد مزاينة الظفرة الأولى من نوعها التي تخصص للخيول العربية، وتهدف إلى زيادة الاهتمام بالخيول العربية باعتبارها من الرموز المهمة للهوية الوطنية.