أستراليا المفتوحة: سينر يهزم شيلتون ويلاقي زفيريف في النهائي

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : بلغ الإيطالي يانيك سينر المصنف أول وحامل اللقب العام الماضي نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى، بفوزه على الأميركي بن شيلتون 7 5 (7 2) و6 2 و6 2 الجمعة.

ويلتقي سينر في النهائي الأحد مع الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانيا الفائز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش 7 6 (7 5) ثم بداعي الانسحاب لإصابة منافسه بتمزق عضلي.

شهدت المجموعة الأولى منافسة حامية واضطر فيها سينر إلى إنقاذ كرتين كانتا ستسمحان لبن شيلتون بحسمها في صالحه قبل أن يدرك الأول التعادل ويفوز بها بعد جولة فاصلة.

وأجهز سينر على منافسه في المجموعتين الثانية والثالثة وحسمهما بنتيجة واحدة 6 2 ليفوز في المباراة في ساعتين و36 دقيقة.

ورفع سينر عدد انتصاراته المتتالية إلى 20 فوزا وتعود آخر هزيمة له في نهائي دورة بكين مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي عندما خسر أمام الإسباني كارلوس ألكاراس.

وكان سينر أحرز باكورة ألقابه في البطولات الكبرى عندما تغلب على الروسي دانييل مدفيديف في نهائي أستراليا العام الماضي في مباراة ماراتونية من خمس مجموعات، قبل أن يُتوج أيضا بطلا في فلاشينغ ميدوز في أيلول/سبتمبر الماضي.