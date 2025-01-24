شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وسلوفينيا السابعة مساء.. مواعيد مباريات غدا ببطولة العالم لليد والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل منافسات، بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2025، غد الجمعة في اليوم الحادي عشر، والتي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج وتستمر حتى يوم 2 فبراير المقبل، بمواجهات قوية ضمن الدور الرئيسي.

وتشهد البطولة غداً، إقامة 6 مباريات تُبث مباشرة عبر قناة "أون تايم سبورتس"، مع تقديم استوديو تحليلي مميز يضم نخبة من خبراء كرة اليد، برعاية شركة المتحدة للرياضة.

جدول مباريات غداً :

إسبانيا × البرتغال: 4:30 عصرًا.

الأرجنتين × الرأس الأخضر: 4:30 عصرًا.

السويد × البرازيل: 7:00 مساءً.

مصر × سلوفينيا: 7:00 مساءً.

تشيلي × النرويج: 9:30 مساءً.

كرواتيا × أيسلندا: 9:30 مساءً.

يتأهل متصدر ووصيف كل من المجموعتين الأولى والثالثة، والثانية والرابعة إلى دور الثمانية، حيث تبدأ مواجهات الإقصاء المباشر نحو اللقب.

ويلتقي منتخب مصر لكرة اليد في مواجهة صعبة أمام سلوفينيا غداً في تمام الساعة 7:00 مساءً، ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا كرواتيا وأيسلندا والرأس الأخضر والأرجنتين.

وتأهل للدور الرئيسى في بطولة العالم لكرة اليد أول 3 منتخبات من كل مجموعة والدور الرئيسى يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمها على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين فى مجموعة واحدة، تضم 6 منتخبات (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسى معه رصيده من النقاط التى حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

فى الدور الرئيسى يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

ويتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثانى من كل مجموعة فى الدور الرئيسى، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائى والنهائى.