الرباط تحتضن عملية سحب قرعة كأس أمم إفريقيا 2025

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط : أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الخميس، أن عملية سحب قرعة كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 ستُجرى يوم الاثنين المقبل في المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، في خطوة تُمثل الانطلاقة الرمزية لأهم حدث رياضي على مستوى القارة الإفريقية.

ووفقًا لبيان الاتحاد الإفريقي، سيكون هذا الحدث مناسبة فريدة تُسلط الضوء على أبعاد متعددة تجمع بين الرياضة والثقافة، حيث ستتوجه أنظار العالم إلى الرباط، لمتابعة حفل مميز سيجمع أبرز شخصيات كرة القدم الإفريقية، بما في ذلك رؤساء الاتحادات الرياضية، وسائل الإعلام الدولية، وأساطير اللعبة.

وبحسب "الكاف"، ستشهد القرعة تقسيم 24 منتخبًا، الذين تأهلوا إلى النهائيات، إلى ست مجموعات تُنافس في الدور الأول، مما يزيد من الإثارة والتشويق قبيل انطلاق البطولة.

ويُتوقع أن يكون الحفل، الذي سيبدأ في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المغرب (غرينتش+1)، عرضًا استثنائيًا يعكس العمق الثقافي للمملكة المغربية، ويؤكد ريادتها في تنظيم الأحداث الكبرى.

ويمثل مسرح محمد الخامس ارثا ثقافيا وحضاريا، يقع في قلب العاصمة، محاطا بمساحات خضراء ومنتزهات، ويعكس الأناقة والغنى الثقافي المغربي، وهو ما يتماشى مع رؤية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتنظيم دورة "استثنائية" من البطولة، التي ستُقام في الفترة الممتدة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

ويستضيف المغرب هذه الدورة من بطولة كأس أمم إفريقيا في سياق اعتراف دولي بقدرته التنظيمية واللوجستية المتميزة. حيث أظهر المغرب، في مناسبات سابقة، كفاءة عالية في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، بدءًا من بنيته التحتية الحديثة، مرورًا بحفاوة الاستقبال، وصولًا إلى تقديم تجارب رياضية وثقافية تُثري الزوار والمشاركين.

وتنتظر القارة السمراء أن تكون قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 بمثابة انطلاقة قوية لواحدة من أكثر النسخ إثارة في تاريخ البطولة.

ووعد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، في تصريحات عدة، بتنظيم استثنائي يعكس الروح المغربية وحضارة دولة تمتد ل 12 قرنا.