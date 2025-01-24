شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب محمد عدوية وابنه فى أول حفل بعد وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المطرب محمد عدوية مساء أمس حفلاً جماهيريًا بمدينة الشروق حضره الكثير من جمهوره ومحبيه، وتفاعل معه الحضور ورددوا أغانيه، وحرص "عدوية" خلال الحفل على صعود نجله "أحمد"، على خشبة المسرح، حيث التقاط صورة سيلفى، وتعتبر أول حفل له بعد وفاة والد نجم أغنية شعبية أحمد عدوية.

من ناحية أخرى طرح محمد عدوية الأيام الماضية فيديو مجمع لأغاني والده الراحل نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية، وشمل الفيديو مقتطعات من أغانيه التى اشتهر بها في مسيرته الغنائية الناجحة، باعتباره واحدًا من أساطير الغناء في مصر والوطن العربي.

"مش قادر أنسى الأستاذ الكبير أسطورة الغناء الشعبي"، كلمة قالها النجم محمد عدوية عن والده الراحل النجم الكبير أحمد عدوية، عندما تحدثنا معه بعد 5 أيام من رحيله، وكان البكاء ينهار من عينه، حزنًا على والده الذى رحل بعد مسيرة غنائية طويلة أثرت في وجدان الجمهور في مصر والوطن العربي.

يذكر أن أسطورة الأغنية الشعبية أحمد عدوية رحل عن عالمنا الأحد 29 ديسمبر 2024، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض ، أحمد عدوية هو أحد أعمدة الأغنية الشعبية في مصر، وواحد من أبرز الأصوات التي نجحت في التعبير عن نبض الشارع المصري، بصوته العذب البسيط القريب من القلب، استطاع أن يحجز مكانة خاصة في قلوب الملايين، وقدم أغنيات خالدة مثل "زحمة يا دنيا زحمة" و"السح الدح امبو" وغيرها الكثير، التي أصبحت رمزًا لفترة ذهبية في تاريخ الفن الشعبي، أحمد عدوية لم يكن مجرد مطرب، بل حالة فنية فريدة، جمعت بين الإبداع والتلقائية، تاركًا إرثًا فنيًا يخلد اسمه في ذاكرة الأجيال.