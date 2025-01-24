شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الثانى من مسلسل 1923.. يطرح في فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيعرض الموسم الثاني من مسلسل 1923، الذى يقوم ببطولته النجمان العالميان هيلين ميرين وهاريسون فورد، على Paramount بلس بداية من يوم 23 فبراير المقبل.

يشارك في بطولة مسلسل 1923 الذي يتتبع جيلًا من إحدى العائلات في أوائل القرن العشرين كل من هيلين ميرين وهاريسون فورد وسيباستيان روشيه وإيزابيل ماي ودارين مان وميشيل راندولف وجيمس بيدج ديل ومارلي شيلتون وبراين جيراجتي وأمينة نيفيس وجوليا شلايبفر وجاك شيمبري وبراندون سكلينار وروبرت باتريك وجيروم فلين وجنيفر إيل وتيموثي دالتون.

في الموسم الثاني من مسلسل 1923، يجلب الشتاء القاسي تحديات جديدة وأعمالًا غير مكتملة لجاكوب (فورد) وكارا (ميرين) في مزرعة داتون، في ظل الظروف القاسية والخصوم الذين يهددون بإنهاء إرث داتون، يشرع سبنسر (سكلينار) في رحلة شاقة للعودة إلى المنزل، في سباق مع الزمن لإنقاذ عائلته في مونتانا. وفي الوقت نفسه، تنطلق ألكسندرا (شلايفر) في رحلتها المروعة عبر المحيط الأطلسي للعثور على سبنسر واستعادة حبهما.