شكرا لقرائتكم خبر عن يضم مشاهد من مصر.. Inheritance فيلم إثارة عالمى من إخراج نيل بيرجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض لأول مرة فيلم الإثارة والتشويق Inheritance من إنتاج شركة IFC Films، والذى تم تصويره فى مصر والولايات المتحدة وعدة دول أخرى، مما يؤكد دور مصر المتنامى كمركز للسينما الدولية، بمساعدة شركة أفلام مصر العالمى. تم تصوير الفيلم فى مواقع شهيرة فى مصر مثل الأهرامات وشارع المعز وخان الخليلى وغيرها من الأماكن الأثرية.

يأخذ الفيلم الجمهور فى رحلة عالمية مثيرة من نيويورك إلى القاهرة ودلهى وسول والعودة إلى نيويورك، حيث يغمر المشاهدين فى عالم من التجسس والغموض والمكائد. تم تصوير الفيلم بأسلوب مميز باستخدام هاتف آيفون وطاقم صغير، ما يعزز من واقعية الفيلم ويضفى شعورًا ملموسًا بالإلحاح والأصالة على القصة.

يُعَدّ Inheritance من إخراج نيل بيرجر - المعروف بأفلامه Divergent وThe Illusionist - بمثابة عودة إلى جذوره فى صناعة الأفلام التجريبية، حيث يقدم رؤية جديدة لنوع أفلام الإثارة والتجسس.

ومن الجدير بالذكر أن العرض الأول للفيلم فى مصر يسلط الضوء على أهمية البلاد كوجهة رئيسية للتصوير. وبفضل تاريخها الغنى ومعالمها المميزة، أصبحت مصر بشكل متزايد نقطة جذب لصناع الأفلام الدوليين.

يذكر أن لجنة مصر للأفلام التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامى هى اللجنة المسئولة عن تقديم كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لتصوير الأفلام الأجنبية فى جمهورية مصر العربية.



فيلم Inheritance (1)



فيلم Inheritance (3)



فيلم Inheritance (4)