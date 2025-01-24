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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: المملكة تقود التحول لاقتصاد الابتكار بإنجازات نوعية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله بن عامر السواحه، مواصلة المملكة لنهجها في التحول نحو اقتصاد مبتكر ومستدام معتمدة على الذكاء الاصطناعي والابتكار بدعم وتمكين من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، مشيرًا إلى أن التحولات الاقتصادية الحالية تُعد فرصة غير مسبوقة لتعزيز التعاون الدولي وبناء مستقبل شامل ومستدام قائم على الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية.
وأوضح، خلال جلسة حوارية بعنوان "التحولات الاقتصادية في المملكة” ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي يتطلب مزيجًا من التفاؤل الواقعي والتركيز على الأساسيات.
كما أشار إلى أن المملكة بدعم وتمكين القيادة "أيدها الله" حققت قفزات نوعية في تمكين الكفاءات الرقمية ضمن رؤية 2030، حيث ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في قطاع التقنية من 7% إلى 35%، وتضاعف عدد العاملين في التقنية ليصل إلى 381 ألف موهوب وموهوبة.
واستشهد بنجاحات بارزة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والطاقة، بالإضافة إلى الابتكار في الروبوتات الطبية، الذي تُوج بإجراء أول عملية زراعة قلب باستخدام الروبوت.
وأوضح، خلال جلسة حوارية بعنوان "التحولات الاقتصادية في المملكة” ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي يتطلب مزيجًا من التفاؤل الواقعي والتركيز على الأساسيات.
بنية رقمية متطورةوأكد أن المملكة، أسست لبنية رقمية متطورة أسهمت في جذب استثمارات تجاوزت 10.6 مليار دولار في الحوسبة السحابية من قبل شركات عالمية كبرى مثل أمازون ومايكروسوفت وقوقل.
كما أشار إلى أن المملكة بدعم وتمكين القيادة "أيدها الله" حققت قفزات نوعية في تمكين الكفاءات الرقمية ضمن رؤية 2030، حيث ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في قطاع التقنية من 7% إلى 35%، وتضاعف عدد العاملين في التقنية ليصل إلى 381 ألف موهوب وموهوبة.
سد الفجوة الرقميةوأضاف المهندس السواحه أن المملكة تسعى لسد الفجوة الرقمية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التركيز على التعاون الدولي وسد الفجوات في الحوسبة والبيانات والخوارزميات.
واستشهد بنجاحات بارزة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والطاقة، بالإضافة إلى الابتكار في الروبوتات الطبية، الذي تُوج بإجراء أول عملية زراعة قلب باستخدام الروبوت.