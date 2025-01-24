7 تسريحات شعر ناعمة على طريقة مدونات الموضة لإطلالة أنيقة وعصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2025 02:53 مساءً - إذا كنتِ تبحثين عن تسريحات شعر ناعمة تعكس الأنوثة والرقي، فلا شك أن مدونات الموضة هنّ مصدر إلهام مثالي لإطلالاتك اليومية والمناسبات الخاصة. فبفضل لمساتهن العصرية وأساليبهن المبتكرة، تمكنّ من تقديم أجمل تسريحات الشعر التي تجمع بين البساطة والفخامة. من تسريحة الكعكة المنخفضة إلى تسريحة الويفي الطبيعي وتسريحة ذيل الحصان الناعمة، استوحي من أبرز مدونات الموضة العربيات أفكارًا أنيقة وعملية تناسب مختلف أنواع الشعر والمناسبات.

ومن "الخليج 365"، نقدم لكِ 7 تسريحات شعر ناعمة على طريقة مدونات الموضة، تمنحك لمسة راقية بأسلوب عصري وسهل التطبيق!

تسريحة الشعر المموج على طريقة العنود بدر

https://www.instagram.com/p/DEaSSYnSU9T/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEaSSYnSU9T/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEaSSYnSU9T/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

إذا كنت من محبات تسريحة الشعر المموج الطويل والمفرود على الأكتاف مع الغرة المموجة والوسطية، ننصحك بأسلوب مدونة الموضة العنود بدر التي اعتمدت هذه التسريحة مؤخراً وشاركت صورها عبر حسابها الخاص في إنستغرام، حيث تميزت تسريحتها بالشعر المموج مع التسريحة البف المنسدلة على الأكتاف، هذه التسريحة تناسب كافة الأعمار لا سيما الشابات وتعد من أجمل تسريحات الشعر العصرية والناعمة التي تليق بكل المناسبات والأوقات.

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة من نهى نبيل

https://www.instagram.com/p/DEK3saiM177/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEK3saiM177/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEK3saiM177/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وعلى طريقة مدونة الموضة نهى نبيل، يمكنك التألق بتسريحة ذيل الحصان المنخفضة مع الفرق الوسطي للغرة المصقولة، حيث تألقت في واحدة من أجمل إطلالاتها بجلسة تصوير معتمدة فستاناً باللون الأحمر، نسقت معه تسريحة ذيل الحصان بأسلوب ناعم وعصري. تناسبك هذه التسريحة كثيراً إذا كنت من صاحبات الوجه الدائري ويمكنك اعتمادها في كافة الأوقات.

تسريحة الكعكة المنخفضة على غرار نجود الرميحي

View this post on Instagram A post shared by Nojoud - نجود الرميحي (@nojoud_alrumaihi)

أما إذا كنت ممن يفضلن تسريحة الكعكة المنخفضة، يمكنك اختيار أسلوب مدونة الموضة نجود الرميحي التي تألقت في واحدة من أجمل اطلالاتها وتحديداً خلال الاحتفال بالعام الجديد، بتسريحة الكعكة المنخفضة مع الفرق الجانبي المصقول للغرة، وبدت في غاية النعومة والأنوثة مع إطلالتها الحمراء ومكياجها السموكي، وتليق هذه التسريحة بصاحبات الوجه الدائري والطويل كما تناسبك في سهرتك وخلال عشاء رسمي.

ما رأيك أيضاً في اختيار تسريحات شعر لأخت العروس ونصائح لاختيار التسريحة المناسبة

تسريحة الشعر المالس بقصة الكاريه القصير من نور عريضة

https://www.instagram.com/p/DESlwJ6IbAU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DESlwJ6IbAU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DESlwJ6IbAU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وفي حال كنت من صاحبات الشعر القصير وتحديداً الكاريه القصير، يمكنك اختيار أسلوب مدونة الموضة نور عريضة، التي تشتهر بقصات الشعر الكاريه المتفاوتة الطول، وآخرها قصة الكاريه القصير مع تسريحة الشعر المالس المفرود بشكل طبيعي مع الفرق الوسطي للغرة، وقد تناسبك هذه التسريحة في كافة الأوقات وتليق بالشابات كثيراً.

تسريحة الكاريه القصير بطبقات متدرجة على طريقة كارن وازن

https://www.instagram.com/p/DESrST8zXv0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DESrST8zXv0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DESrST8zXv0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ولإطلالة جريئة، يمكنك التألق على طريقة مدونة الموضة كارن وازن، التي فاجأت متابعيها مع بداية عام 2025 بقصة الشعر الكاريه القصير وصبغة اللون الأشقر متخلية عن شعرها الطويل وعن لونه الداكن، وقامت بعمل تسريحة بطبقات الشعر المتدرجة والغرة الجانبية العالية عن الجبين، هذه التسريحة من شأنها كسر الروتين وخلق نوع من التغيير والتجديد في تسريحة شعرك لإطلالة متجددة وعصرية.

تسريحة الشعر المالس على طريقة دكتورة خلود

https://www.instagram.com/p/DEUvzTZCVoO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEUvzTZCVoO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEUvzTZCVoO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ولإطلالة عملية وناعمة، ننصحك بأسلوب مدونة الموضة والجمال دكتورة خلود التي اختارت تسريحة الشعر المالس بقصة الشعر الكاريه الطويل والفرق الوسطي للغرة، خلال الاحتفال باستقبال العام الجديد، تليق بك هذه التسريحة في كافة الأوقات والمناسبات كما أنها تناسب كافة الأعمار.

تسريحة الشعر الويفي مع القبعة الشتوية من لما العقيل

https://www.instagram.com/p/DD9vfltt5Z6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DD9vfltt5Z6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DD9vfltt5Z6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تسريحة الشعر الويفي الطويل والمنسدل على الاكتاف هي تسريحة شعر رائجة جداً بين النساء، يمكنك التألق بها على غرار مدونة الموضة والجمال لما العقيل، التي اختارت تسريحة الويفي مع القبعة الشتوية الفرو على الرأس، كما يمكنك اعتماد هذه التسريحة في شتاء 2025، حيث تليق بيومياتك أو خلال عشاء مع الأقرباء والأصدقاء.