حورية فرغلي تروي قصة تركيب أنف سيلكون وهذا سعرها

قصة ظهور حورية فرغلي بأنف سليمة

سبب إقدام حورية على تركيب أنف سيلكون

https://www.instagram.com/p/C5MdtUcMIMg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C5MdtUcMIMg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C5MdtUcMIMg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2025 02:53 مساءً - تصدرت الفنانةترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على موقع جوجل بعد ظهورها في برنامج "" مع الإعلاميةوالذي كشفت فيه استعدادها للسفر إلى لندن لإجراء عملية تركيب أنف صناعية، بتكلفة تبلغ 5 آلاف جنيه إسترليني، وذلك بعد سلسلة من العمليات الجراحية في الأنف والتي جاءت نتائجها غير مرضية.وكشفت الفنانة حورية فرغلي، عن قصة ظهورها بأنف سليم في أحد الأعمال الجديدة مع المخرجموضحة خلال لقائها مع الإعلامية ريهام سعيد، أنه عندما عرض عليها المخرج خالدالحجر المشاركة في بطولة فيلم كانت قلقةً من شكلها قائلة: "في هذا التوقيت كان مع خالدالحجر، محمدالفخراني وهو متخصص في صناعة الجروح في الأفلام، وصنع لي أنفاً من السليكون".يمكنكِ قراءة. حورية فرغلي تستعيد جمالها بـ أنف اصطناعيةوأشارت حورية فرغلي إلى أن الأمر في بدايته كانت هذه المناخير السيلكون ظاهرة بدون مكياج ولكن مع وضع المكياج لا تظهر لافته: "كان شكلي متغير وكنت أشعر إني مش حورية، وعرفت أن هناك أنف طبية يتم تصنيعها في لندن ثمنها 5 آلاف جنيه إسترليني، وأن المستشفى سوف يركب الأنف لمدة ثلاثة أيام كتجربة وإذا كانت مناسبة سوف يتم تركبها بشكل مستمر لمدة ثلاث سنوات".وأكدت حورية فرغلي أن سبب إقدامها على هذا القرار، أن شكل أنفها قد تغير نتيجة لحركة الغضاريف، وهو ما أثر على مظهره، مضيفة: "أن الطبيب قد حاول استخدام غضاريف أذنها لإعادة تشكيل أنفها، لكنه اكتشف أن غضاريف الأذن لديها رفيعة جداً، ولا تصلح لاستخدامها في إعادة تشكيل أنفها؛ الأمر الذي دفعها للبحث عن بديل صناعي".يُذكر أن المخرج خالد الحجر كشف مؤخراً عن إسناد بطولة فيلمه الجديد "" إلى حورية فرغلي، مشيراً إلى أنه أسند الدور إليها بعد نجاح آخر عملية جراحية لها واستعادتها حالتها الصحية الطبيعية حيث أكد عبر حسابه على إنستغرام أن الاتفاق تم بالفعل قائلاً: بعد نجاح آخر عملية لـ حورية فرغلي، تم الاتفاق معها على بطوله فيلم، جميلة والغضب، والفيلم إنتاج فرنسي إنجليزي هولندي، وتقع أحداثه في مصر وأربع دول أوربية.اقرئي أيضاً.. آخرهن دينا.. فنانات اعترفن بإجراء عمليات تجميل تعرفوا إليهنيُذكر أن حورية فرغلى أعلنت عودتها إلى التمثيل بعد غياب خلال فيلم جديد بعنوان "" والذى قاربت على الانتهاء من تصوير مشاهده، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسى على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي، حيث يهدف الفيلم إلى إيصال رسالة فنية هدفها تعزيز القيم والمبادئ داخل قلوب الجماهير وذلك في إطار العادات والتقاليد المصرية.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».