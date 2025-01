الإعلان عن تقديم الجزء الثاني من "labyrinth" بعد مرور ما يقارب 40 عام من عرضه

المخرج روبرت إيغرز يٌشارك بكتابة الجزء الثاني من "labyrinth"

تعرف على تفاصيل فيلم " labyrinth"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2025 02:53 مساءً - أعلنت بعض التقارير بأن المخرج العالميقد أتم الإتفاق على إخراج الجزء الثاني من فيلمللمخرج جيم هينسون والذي تم عرضه عام 1986 وشارك ببطولته الفنان الراحل، جينيفير كونلي، وفقًا لما جاء بـ"Deadline"وأفادت التقارير بأن المخرجسيُشارك في كتابة سيناريو الجزء الجديد من الفيلم مع الكاتب سيون والذي كان قد تعاون معه من قبل في فيلم "The Northman" عام 2022، ولم يتم الكشف عن أحداث الجزء الجديد من فيلم "labyrinth".وظل الجزء الثاني من فيلم "Labyrinth" قيد التطوير لمدة وصلت إلى 9 سنوات، حيث كان من المقرر في البداية أن يقوم بإخراجه سكوت ديريكسون ويكتب الـ سيناريو نيكول بيرلمان والكاتبة التي شاركت في فيلم "Guardians of the Galaxy"، وفي عام 2020 ذكرت مجلة "Hollywood Reporter" أن ماجي ليفين هي من ستكتب سيناريو الجزء الثاني للفيلم.يُذكر أن فيلم "labyrinth" هو فيلم فانتازيا موسيقي تم عرضه عام 1986، وجاء من إخراج جيم هينسون وشارك ببطولته جينيفر كونلي والتي جسدت شخصية "سارة" خلال أحداث الفيلم، ديفيد بوي والذي جسد شخصية "غاريث"، ودارت أحداث الفيلم حول شخصية "سارة" والتي يجب عليها أن تسافر عبر متاهة لإنقاذ شقيقها الصغير من ملك العفاريت.وكانت قد ذكرت صحيفة "New York Times" بأن ميزانية الفيلم بلغت 25 مليون دولار، ولم يُحقق الفيلم إيرادات كبير في شباك التذاكر بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث حقق 12.9 مليون دولار عقب عرضه بدور العرض السينمائي في أمريكا، وعلى الرغم من ذلك، فقد حقق الفيلم حينها نجاحًا في المملكة المتحدة وحول العالم حيث حقق أكثر من 34 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.وقد لاقى الفيلم في البداية استحسان عدد كبير من النُقاد عند طرحه كما حقق الفيلم نجاحًا على مستوى البث التلفزيوني مُحققًا شعبية كبيرة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».