خطوات لعلاج ضعف الأظافر لدى الأطفال وفقاً للأعراض وبعد التعرف إلى الأسباب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2025 02:53 مساءً - تُعتبر مشكلة ضعف الأظافر من القضايا الصحية الشائعة التي قد تواجه الأمهات مع أطفالهن، وقد تتسبب في الكثير من القلق والإزعاج، خصوصاً إذا كانت مرتبطة بعوامل مرضية مُعينة؛ فإذا لاحظت مثلاً اصفراراً بالظفر أو تحول لونه إلى اللون الأبيض، أو شكا طفلك من تشقق بالأظافر أو سقوطها، أو أخبرك بزيادة سمك الظفر حالة قصه، كلها أعراض لضعف الأظافر وهشاشتها.

في هذا التقرير سنُلقي الضوء على أسباب وأعراض ضعف الأظافر، والوسائل الأكثر فعالية لعلاج ضعف الأظافر لدى الأطفال، وذلك وفقاً لموقع "هيلث لاين" الطبي.

أعراض وأسباب ضعف أظافر الأطفال

يد الأب تحتضن يد الطفل

السبب الأول: نقص العناصر الغذائية

قبل استعراض الأسباب، عليك التعرف إلى الأعراض، وهي: تشقق الأظافر أو سقوطها، زيادة سمك الظفر، اصفرار بالظفر أو تحول لونه إلى اللون الأصفر، وأول الأسباب تتمثل في:

نقص العناصر الغذائية من الأسباب الرئيسية لضعف الأظافر لدى الأطفال، مثل نقص الحديد وفيتامين د والكالسيوم، والتي تؤثر سلباً على الأظافر، ويجعلها هشة وسهلة الانكسار.

كما تُشير منظمة الصحة العالمية إلى أن نقص الحديد يُعتبر من أكثر النقائص الغذائية انتشاراً في العالم، وضعف الأظافر من أعراضها المتعددة.

والعلاج: تزويد الطفل بنظام غذائي متوازن يحتوي على مصادر طبيعية للفيتامينات والمعادن، وعلى سبيل المثال، تضمين الخضروات مثل السبانخ والبروكلي، ومصادر حيوانية كاللحوم البيضاء والحليب الغني بالكالسيوم.

يمكن استخدام المكملات الغذائية في الحالات التي يكون فيها نقص العناصر الغذائية شديداً، على أن يتم ذلك تحت إشراف طبيب متخصص لضمان تقديم الجرعات المناسبة.

السبب الثاني: الحالات الصحية الأساسية

قد يكون ضعف الأظافر عَرضاً لحالات صحية أكثر خطورة، مثل فقر الدم أو سوء التغذية، وفي مثل هذه الحالات، يُعد تشخيص الحالة الأساسية وعلاجها في وقت مبكر ضرورياً.

على سبيل المثال، قد تظهر أظافر هشة ومعوجة لدى الأطفال الذين يعانون من فقر الدم، مما يستدعي تدخلاً بالمكملات الغذائية أو استشارة طبيب مختص، ومن المهم أيضاً مراقبة صحة الطفل وملاحظة أي تغييرات في نمو الأظافر للتدخل في الوقت المناسب.

السبب الثالث: عادات العناية بالأظافر

قضم الأظافر عادة تضر بصحة الطفل

تلعب العناية الصحيحة دوراً كبيراً في تحسين صحة الأظافر، إذا كان الطفل يمارس عادات خاطئة مثل قضم الأظافر أو تعريضها للمواد الكيميائية القاسية كالمُنظّفات، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلة.

وهنا ينصح بتعليم الطفل عادات العناية الصحية السليمة بالأظافر، مثل قص الأظافر بانتظام باستخدام أدوات نظيفة ومناسبة، وتجنب الإفراط في تعريضها للماء أو الصابون القاسي.

يمكن أيضاً استخدام مُرطّبات اليد والأظافر، حيث تُسهم في تقوية الأظافر وحمايتها من الجفاف والتشقق، ويُفضَّل كذلك توفير قفازات واقية عند القيام بأعمال تتطلب استخدام الماء أو المواد الكيميائية.

قضم الأظافر من العادات السيئة عند الطفل

أسباب أخرى لضعف الأظافر

الطعام الصحي يبعد الأمراض عن الطفل

انفصام أو انقسام الأظافر: تعد من المشكلات الشائعة للأظافر الضعيفة الهشة أو الرقيقة.

الرطوبة الزائدة: تنتفخ الأظافر عند تعرضها المستمر إلى البلل، ثم عندما تجف هذه الأظافر ستُصبح متقلصة، فتتعرض لتغييرات بصورةٍ مستمرة يجعلها أكثر ضعفاً مع الوقت، بالإضافة إلى سهولة تعرضها للتقشير في بعض الحالات.

قصور الغدة الدرقية: لا بدّ من التذكير بأن العرق يُعد من أحد مرطبات الجسم الطبيعية، وفي حالة المعاناة من قصور الغدة الدرقية ستقل كميات العرق التي يقوم بها الجسم بشكل طبيعي، وهذا يُعد أحد أسباب ضعف الأظافر وجفافها.

فقر الدم وسوء التغذية: حالة فقر الدم من الحالات الصحية التي تحدث نتيجة عدم إنتاج الجسم للكميات اللازمة من الهيموغلوبين، ما يقلل من حصول الجسم على الكميات الكافية من الحديد، وفي النهاية ستنتج عن هذه الحالة المعاناة من ضعف الأظافر.

التعرض لبعض المواد الكيميائية المختلفة، التعرض لبعض أنواع السموم، والإصابة بسوء التغذية.

أسباب خارجية لضعف الأظافر وسقوطها

تعرض الظفر للصدمة أو إصابته بالرضوض أثناء اللعب والحركة.

التهاب الجلد الناتج عن التماس مع بعض المستحضرات الكيمائية.

التعرّض للسموم، أو التعرّض المستمر للماء.

الإصابة بالالتهاب مثل: الفطريات الجلدية التي تصيب الأصبع.

الالتهاب البكتيري: مثل فيروس مرض اليد والقدم والفم.

أسباب خلقية أو وراثية.

علاج ضعف الأظافر "هشاشتها" عند الأطفال

أم تطعم طفلها

اتباع نهج شامل؛ يجمع بين التغذية السليمة، معالجة الحالات الصحية الأساسية، واعتماد عادات وقائية صحية، وهذه العناية والتدخل المبكر والمراقبة المستمرة من جانب الآباء، تلعب دوراً محورياً في تحسين صحة الأظافر، وضمان نموها بشكل قوي وسليم.

استشارة طبيب مختص في حال استمرار أي مشكلة تظهر بالأظافر، لضمان صحة طفلك وراحته، كما يمكنك القيام ببرد الأجزاء الخشنة من الأظافر؛ من أجل الحد من تعرض هذه الأظافر للكسر والجروح.

تجنب استخدام الأدوات المعدنية عند القيام بالعناية بأظافر الطفل، وتجنب استخدام مزيل طلاء الأظافر للفتيات، خاصة الذي يحتوي على بعض المواد الكيميائية، مثل: الأسيتون، مع الابتعاد عن عادة قضم الأظافر قدر الإمكان.

للوقاية والعلاج: قص أظافر الرضيع بشكل آمن

أم تقص أظافر طفلها بعناية

تأكدي من إبعاد الجلد من تحت الظفر قبل القص؛ حتى لا تتسببي بجرحه، وأفضل وقت لقص الأظافر؛ أثناء نوم الطفل أو وقت الرضاعة.

استخدمي أداة مناسبة للرضيع وحجمها مناسب في حال استخدام مقص أو قصافة، وتوقفي قليلاً عن القص، إذا جرح طفلك يده بحركات عشوائية، حتى يهدأ ولا يجرح نفسه.

أمسكي كل ظفر وحده، وشدي جلد أول عقلة لأسفل في اتجاه كف اليد لإبعاد الجلد عن الظفر، وتجنب جرح طفلك، يتم قص الظفر لليد بشكل منحني بنفس شكل الظفر، أما القدمان فيتم قص الظفر بشكل مستقيم، لتجنب نمو الظفر داخل الجلد.

في حال جرح الطفل، ضعي على الجرح قطنة مبللة بالماء، واضغطي عليها حتى يتوقف النزيف، ولا تستخدمي البلاستر. أدوات قص أظافر طفلك خاصة به وحده، لا يجب استخدامها لأي فرد آخر من أفراد الأسرة.

* ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.