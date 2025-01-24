3نصائح ذهبية لتجفيف الشعر بما يحافظ على صحة خصلاتك ولمعانها الطبيعي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2025 02:53 مساءً - قد يبدو تجفيف الشعر مهمة بسيطة بالنسبة إليك، لكن مع مرور الوقت، قد يؤثر استخدام المجفف بشكل مفرط أو بطريقة غير صحيحة على صحة شعرك وجماله. فالشعر غالباً ما يتعرض للكثير من العوامل التي قد تؤثر عليه سلباً، من أبرزها التجفيف المفرط أو استخدام الحرارة بشكل غير صحيح. لكن، هل تعلمين أنه يمكنكِ تجفيف شعرك بسرعة وفعالية من دون إلحاق الضرر به؟ نعم، يمكنكِ الحفاظ على شعر صحي ولامع بينما تحصلين على إطلالة رائعة خلال دقائق قليلة.

من "الخليج 365"، نقدم لكِ أهم نصائح لتجفيف الشعر بما يحافظ على صحة خصلاتك ولمعانها، والحيل المثالية التي يمكنكِ اتباعها لتحقيق أفضل النتائج.

تجنّبي استخدام المنشفة القاسية

بعد أن تغسلي شعرك، قد تندفعين إلى تجفيفه بسرعة باستخدام منشفة قاسية. لكن هذا الفعل قد يسبب لكِ تلفاً في الشعر بسبب الاحتكاك القوي. لذلك، بدلًا من ذلك، استخدمي منشفة قطنية ناعمة أو منشفة ميكروفايبر التي تمتص الماء بشكل أفضل وتحمي شعركِ من التكسّر. ضعي المنشفة على شعرك بلطف وربتي عليها بيديك، مع تجنب الفرك أو الضغط الشديد على شعرك. وباتباع هذه الطريقة تحافظين على نعومة شعرك وتقللين من فرصة تكسره، ما يساهم في زيادة لمعانه والحفاظ على صحته ومظهره على المدى الطويل.

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استخدمي مجفف الشعر بدرجة حرارة معتدلة

شابة تعمل على تجفيف شعرها باستخدام المجفف الكهربائي



قد تجدين من المغري أحياناً أن استخدام درجة حرارة عالية لتجفيف الشعر بسرعة أكبر يوفر عليك الوقت والجهد، لكن انتبهي جيداً، فالحرارة المفرطة قد تؤدي إلى جفاف الشعر وتلفه. لذلك، فإن النصيحة الذهبية لك للحفاظ على صحة شعرك وجمال مظهره، هي أن تستخدمي مجفف الشعر بدرجة حرارة معتدلة. كذلك، حاولي استخدام الفوهة الخاصة بالمجفف لتحكم أكبر وتوجيه الهواء بشكل مباشر على مناطق الشعر المبللة. ولا تنسي أن تحركي المجفف بشكل مستمر لتوزيع الحرارة بشكل متساوٍ وليس تركيزها على خصلات بعينها، ما يساهم في تجفيف الشعر بشكل أسرع ويحافظ على صحته.

لا تستعملي المجفف على شعرك المبلل تماماً

إذا كنتِ تعتقدين أن تجفيف الشعر وهو مبلل تماماً هو الحل الأسرع، فأنت مخطئة! فالشعر المبلل أكثر عرضة للتلف بسبب الحرارة. لذلك، حاولي تجفيف شعركِ جزئياً باستخدام منشفة قطنية أو تركه بالهواء الطبيعي قليلاً قبل استخدام المجفف. وبمجرد أن يصبح شعرك رطباً وليس مبللاً تماماً، قومي بتشغيل المجفف، ستلاحظين أن خصلات شعرك تجف بشكل أسرع مع الحفاظ عليها صحية ولامعة. هذه الخطوة تقلل أيضاً من الاحتكاك الذي قد يؤدي إلى تقصّف الأطراف.

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