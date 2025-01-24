6 طرق مجربة للتخلص من احتقان أنف طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2025 02:53 مساءً - على الرغم من أن أنوف الأطفال حديثي الولادة تعد صغيرة الحجم وممراتها الأنفية صغيرة، فقد يعطس الرضع بشكل متكرر، فلا يعني العطس دائماً إصابة الطفل بالبرد، ولكنه يعد طريقة الجسم الطبيعية لتنظيف الأنف من المواد المهيجة، فقد يُصاب الكثير من الأطفال بانسداد واحتقان الأنف خاصة عند ولادتهم للتو، وهو أمر طبيعي ويمكن علاجه بسهولة حسب الحاجة.​. إليك وفقاً لموقع "هيلث لاين" أسباب احتقان الأنف لدى الأطفال حديثي الولادة، وكيف يمكن التخفيف من أعراضها المزعجة، ومتى يجب زيارة الطبيب على الفور؟.

أسباب احتقان الأنف لدى الأطفال حديثي الولادة؟

​ وجود السائل الأمينوسي يسبب احتقان أنف طفلك - الصورة من موقع AdobeStock

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السائل الأمينوسي: يُصاب الأطفال باحتقان الأنف غالباً بسبب وجود السائل الأمينوسي في أنف الطفل، مما قد يتسبب في انسداد الأنف في الأيام القليلة الأولى بعد الولادة.

يُصاب الأطفال باحتقان الأنف غالباً بسبب وجود السائل الأمينوسي في أنف الطفل، مما قد يتسبب في انسداد الأنف في الأيام القليلة الأولى بعد الولادة. هرمونات الأم: التعرض لهرمونات الأم لدى الأطفال حديثي الولادة خلال فترة الحمل يسبب أيضاً احتقان أنف عند طفلك الرضيع.

التعرض لهرمونات الأم لدى الأطفال حديثي الولادة خلال فترة الحمل يسبب أيضاً احتقان أنف عند طفلك الرضيع. اللعاب وحليب الثدي: يمكن أيضاً أن يصل اللعاب أو حليب الثدي أو الحليب الصناعي إلى أنف الطفل، مما يجعله يعطس في محاولة لتنظيفه، وتشمل الأسباب الأخرى لاحتقان الأنف عند الأطفال المواد المحمولة جواً، مثل الغبار ووبر الحيوانات الأليفة ومثبتات الشعر والعطور ودخان السجائر، وكلها يمكن أن تهيج الممرات الأنفية.

يمكن أيضاً أن يصل اللعاب أو حليب الثدي أو الحليب الصناعي إلى أنف الطفل، مما يجعله يعطس في محاولة لتنظيفه، وتشمل الأسباب الأخرى لاحتقان الأنف عند الأطفال المواد المحمولة جواً، مثل الغبار ووبر الحيوانات الأليفة ومثبتات الشعر والعطور ودخان السجائر، وكلها يمكن أن تهيج الممرات الأنفية. الهواء الجاف ونزلات البرد والفيروسات والحساسية تعد أيضاً من الأسباب الشائعة لاحتقان الأنف، فمع وجود العديد من الأسباب المحتملة لاحتقان الأنف عند الأطفال، فليس من المستغرب أن يتعرضوا لهذه الحالة في كثير من الأحيان.

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تخفيف احتقان أنف الطفل حديث الولادة

إذا كان أنف مولودك الجديد مسدوداً للغاية ويبدو مضطرباً، فهناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للتخلص من المخاط من أنف طفلك وجعله أكثر راحة. فيما يلي كيفية تخفيف انسداد أنف الطفل حديث الولادة:

ترطيب الهواء

يمكن لجهاز الترطيب أن يضيف الرطوبة إلى الهواء، ويساعد الطفل على التنفس بسهولة أكبر. تأكدي من تنظيف هذه الأداة بانتظام لمنع نمو العفن.

تأكدي أيضاً من أن جميع أفراد الأسرة في المنزل يعملون معاً للحفاظ على صحة طفلك الصغير من خلال اتباع العادات الصحية، فعلى سبيل المثال، يجب التوقف عن التدخين حول طفلك، وقللي من وبر الحيوانات الأليفة عن طريق التنظيف بالمكنسة الكهربائية كلما أمكن ذلك، واتباع التعليمات الموجودة على الملصق للتأكد من تغيير فلتر الهواء في منزلك كلما كان ذلك ضرورياً.

لمبة الشفط

بعد استخدام قطرات الأنف المالحة، يمكن للأمهات استخدام لمبة الشفط أو شفاطة الأنف لامتصاص المخاط وتنظيف أنف الطفل، وتذكري ألا تكوني عنيفة جداً مع هذه الأداة، لأنها قد تسبب تهيجاً وتجعل التنفس أكثر صعوبة.

الرضاعة الطبيعية

لا تنسي التأكد من تلبية الاحتياجات الغذائية اليومية لطفلك الصغير من خلال الرضاعة الطبيعية أو الحليب الصناعي. ولمعرفة ذلك، يمكن للأمهات مراقبة مقدار التبول لدى الطفل يومياً.

يجب على الأطفال الصغار أن يبللوا الحفاض كل 4 إلى 6 ساعات على الأقل؛ وإذا كانوا مرضى أو لا يرضعون بشكل جيد، فقد يصابون بالجفاف ويحتاجون إلى زيارة الطبيب على الفور.

طريقة النوم

اضبطي طريقة نوم الطفل بشكل أكثر استقامة، من خلال إضافة القليل من الدعم تحت رأس الطفل (مثل وضع منشفة ملفوفة للمساعدة في تقليل تراكم المخاط وتسهيل التنفس).

وفي المقابل، تجنبي وضع الكثير من الوسائد أو الأشياء الكبيرة في سرير الطفل، لأن ذلك قد يشكل خطورة عليه.

أخذ حمام دافئ

اللعب أثناء الاستحمام سوف يصرف انتباه طفلك عن أي إزعاج قد يسببه احتقان الأنف، ذلك بالإضافة إلى أنه يمكن أن يساعد الماء الدافئ في التخلص من انسداد الأنفح إضافة إلى أن التدليك حول أنف الطفل وجبهته يمكن أن يساعد أيضاً في تخفيف التوتر وفتح الممرات الأنفية، ولكن يجب القيام بذلك بعناية.

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قطرات الأنف المالحة

تساعد قطرات الأنف المالحة في تخفيف احتقان أنف طفلك -الصورة من موقع AdobeStock

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يمكن أن تساعد قطرات الأنف المالحة في تخفيف احتقان الأنف لدى الأطفال. للقيام بذلك، يمكنك التنقيط 1-2 قطرات من المحلول الملحي في فتحتي أنف كل طفل.

اتركيه لبضع ثوانٍ حتى يصبح المخاط أكثر سيولة، ثم استخدمي شفاطة الأنف أو لمبة الشفط للتخلص من المخاط بعناية؛ فإن وضع محلول في أنف الطفل غالباً ما يساعده على العطس وطرد المخاط من أنفه. وفي المقابل، عليك استشارة الطبيب أولاً.

الوقاية من احتقان الأنف لدى الأطفال

على الرغم من أنه لا يمكن تجنب احتقان الأنف لدى الأطفال بشكل كامل، خاصة لدى الأطفال حديثي الولادة، إلا أنه لا يزال من الممكن تجربته.

الخطوة الأولى هي معرفة أسباب احتقان الأنف التي يجب تجنبها، فعلى سبيل المثال، ابعدي طفلك عن مهيجات الأنف التالية:

دخان السجائر

مثبتات الشعر

الوبر والغبار والأتربة

أبخرة الطلاء أو البنزين

عطر أو غسول معطر للجسم

وبر الحيوانات الأليفة

بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 أشهر، من المهم إبعادهم عن أي شخص مريض، وتجنب تواجداهم في الأماكن المزدحمة.

متى يكون من الضروري استشارة الطبيب؟

تأكدي من زيارة الطبيب على الفور؛ إذا كان عمر طفلك أقل من 3 أشهر، وكان الأنف المسدود يصعب على طفلك التنفس والرضاعة الطبيعية بشكل مريح.

إذا كان أنف الطفل المسدود مرتبطاً بنزلة برد أو أنفلونزا، فيجب عليك أيضاً الاتصال بالطبيب على الفور. يمكن أن تسبب نزلات البرد لدى الأطفال في هذا العمر مشاكل صحية خطيرة مثل الخناق أو التهاب القصيبات أو الالتهاب الرئوي.

بالنسبة للأطفال الأكبر من 3 أشهر، اتصلي بالطبيب لتحديد موعد إذا استمر احتقان الأنف لأكثر من 10 إلى 14 يوماً.

تعد علامات الخطر الأخرى هي الحمى، أو ألم الأذن، أو سعال لا يختفي بعد أسبوع.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.

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