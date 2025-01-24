ميغ رايان وبيلي كريستال يجتمعان من جديد بعد مرور ما يتجاوز الثلاثين عاماً

ميغ رايان تشوق الجمهور لعمل فني يجمعها بـ بيلي كريستال من جديد

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بيلي كريستال يفقد منزله بسبب الحرائق في لوس أنجلوس

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 يناير 2025 02:53 مساءً - نشر نجمي هوليوودأمس صورة لهما عبر "إنستغرام"، واعتبر العديد من مُعجبي ومُتابعي النجمين بأن الصورة تكريم للفيلم السينمائي When Harry Met Sally والذي جسدا بطولته عام 1989، حيث ظهرا في الصورة بنفس الملابس والمظهر الذي يشبه الشخصيات التي جسداها خلال أحداث الفيلم.وفي إشارة لعمل فني جديد قد يجمعهما مرة أخرى، كانت قد علَّقت النجمة ميغ رايان عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" على الصورة قائلة: "لقد حدث ذلك أخيراً، سنلتقي مرة أخرى في حدث أيقوني، لا أستطيع الانتظار حتى نعرضه عليكم جميعاً قريباً".كما نشر أيضاً الفنانالصورة عبر حسابه على "إنستغرام" وكانت الصورة هي الوحيدة على حسابه.وعلى جانب آخر كان النجم الأمريكي بيلي كريستال قد أعلن في بيان مشترك مع زوجته جانيس، بأن منزلهما الذي عاشا فيه لمدة 46 عاماً دُمر بـ حرائق الغابات في لوس أنجلوس والتي اندلعت في مطلع يناير الجاري، وقال الزوجان: "لا يمكن للكلمات أن تصف حجم الدمار الذي نشهده ونعيشه".وأضافا بالبيان: "لقد عشنا في منزلنا منذ عام 1979، لقد ربينا أطفالنا وأحفادنا هنا. كان كل شبر من منزلنا مليء بالحب. ذكريات جميلة لا يمكن نسيانها".يُذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شارك ببطولتها النجم بيلي كريستال هو المسلسل الأمريكي "Before" والذي تم عرضه بشهر أكتوبر الماضي، وجاء من إخراج كل من جيت ويلكينسون، ديفيد بيتراكا، أدم بيرنستين.ودارت أحداث المسلسل حول أخصائي نفسي يُحاول تجاوز حادث وفاة زوجته من خلال مساعدته للأطفال حتى يصطدم بطفل لديه عدد من الأمراض النفسية والذي يجعله يذهب معه في رحلة إلى الماضي خلال أحداث المسلسل.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».