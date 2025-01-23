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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة العلا.. صور

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  • ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة العلا.. صور 1/3
  • ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة العلا.. صور 2/3
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الرياض - علي القحطاني - قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بزيارة إلى مدينة العلا.

وخلال الزيارة، تفقد سموه عددًا من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز مكانة العلا كواحدة من أبرز الوجهات السياحية والثقافية في المملكة والعالم.

وشملت الزيارة الاطلاع على التطورات في مشاريع البنية التحتية والمرافق السياحية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وعقد سموه أمس الثلاثاء اجتماع رئاسة الوزراء بحضور أصحاب السمو الوزراء، في المخيم الشتوي بالمدينة التراثية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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