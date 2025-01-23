شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة العلا.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بزيارة إلى مدينة العلا.

وخلال الزيارة، تفقد سموه عددًا من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز مكانة العلا كواحدة من أبرز الوجهات السياحية والثقافية في المملكة والعالم.

وشملت الزيارة الاطلاع على التطورات في مشاريع البنية التحتية والمرافق السياحية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وعقد سموه أمس الثلاثاء اجتماع رئاسة الوزراء بحضور أصحاب السمو الوزراء، في المخيم الشتوي بالمدينة التراثية.