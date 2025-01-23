شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر من البطاطس ترتفع إلى 409 ملايين دولار خلال 10 أشهر من عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الصادرات المصرية من البطاطس خلال العام المنتهي في 2024.

وقالت بيانات الجهاز، إن إجمالي الصادرات المصرية من البطاطس بلغت قيمتها نحو 409 مليون و129 ألف دولار خلال ال 10 أشهر الأولى من من عام 2024، ارتفاعا من 391 مليونا و394 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 17 مليونا و735 ألف دولار.

وتعتبر الصادرات المصرية من البطاطس ضمن قائمة أهم الصادرات المصرية من المواد الخام، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات و167 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل نحو 3 مليارات و732 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 434 مليونا و955 ألف دولار.

وحققت صادرات مصر الوطنية فائضا كبيرا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تجاوز حد الـ4 مليارات دولار في شهر أكتوبر الماضي.



وقالت بيانات الجهاز، إن إجمالي صادرات مصر الوطنية سجلت نحو 4 مليارات و67 مليون دولار في شهر أكتوبر الماضي، بينما كانت نحو 3 مليارات و353 مليون دولار في شهر أكتوبر المناظر له في العام السابق له 2023، بزيادة بلغت 714 مليونا و698 ألف دولار.