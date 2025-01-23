شكرا لقرائتكم خبر عن اختطاف مدير إدراة الإعلام المحلي في تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �عرض مدير الإعلام المحلي في محافظة تعز للاختطاف عبدالرحمن نصر صباح الأربعاء. وقالت مصادر محلية، ان مسلحين مجهولين يستقلون سيارة نقل خصوصي قاموا باختطاف عبدالرحمن نصر من أمام شركة التبغ والكبريت الوطنية في شارع جمال ،وسط مدينة تعز . وأطلق ناشطون وحقوقيون حملة تضامن طالبوا السلطة المحلية في تعز بسرعة تحرير الزميل عبدالرحمن نصر وضبط الجناة. يُذكر أن عبدالرحمن نصر يشغل منصب رئيس القيادة المحلية للتيار الوطني للتصحيح والبناء بتعز.

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