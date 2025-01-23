فؤاد عبدالواحد يُشعل جلسات “ليالي مسقط”.. إقبال جماهيري كامل العدد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهدت العاصمة العُمانية مسقط ليلة موسيقية استثنائية على مسرح البحيرة بمتنزه القرم الطبيعي، حيث تألق الفنان فؤاد عبدالواحد ضمن فعاليات “جلسات ليالي مسقط” في حفل Sold out، بعد إعلان نفاد التذاكر قبل يوم من الحدث. الحدث عكس الإقبال الجماهيري الكبير وشغف الجمهور العُماني بالموسيقى والفن الأصيل.

قدم فؤاد عبدالواحد مجموعة مميزة من أغنياته، وسط تفاعل مذهل من الجمهور الذي ردد الكلمات معه في أجواء موسيقية طربية. برفقة فرقته الموسيقية، أبدع عبدالواحد في رسم لوحة فنية غنائية تنوعت ألوانها بين الألحان الخليجية الشجية والإيقاعات الطربية الأصيلة.

وأعرب الفنان عن سعادته الكبيرة بالتفاعل المميز للجمهور العُماني، واصفاً الحفل بأنه تجربة فريدة حملت الكثير من الإبداع والمتعة. وأكد عبدالواحد حرصه الدائم على المشاركة في الحفلات الغنائية في مختلف أنحاء السلطنة، لما تحمله من جمهور عاشق للموسيقى.

إلى جانب فؤاد عبدالواحد، شارك في إحياء الأمسية نخبة من فناني سلطنة عُمان، منهم مؤيد حبراص، محمد المنجي، وأشواق، الذين قدموا بدورهم باقة من أجمل الأغاني الطربية والخليجية التي أضفت المزيد من السحر على الحفل.

تميزت الفعالية بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من أصحاب السعادة والمسؤولين ورجال الأعمال، مما أضفى على الحدث طابعاً ثقافياً وفنياً بارزاً. كانت ليلة “ليالي مسقط” خير مثال على تلاحم الفن الأصيل مع الجمهور العاشق للطرب.