منافسة حاسمة بين مشتركي الموسم الثامن من “توب شيف”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر المواجهات الحماسية في معسكر توب شيف في مدينة نيوم حيث يجتمع المشتركون في تحديات قوية أسبوعاً بعد آخر، وقد تواجهوا في التحدي الأصعب ضمن الحلقة الثامنة من الموسم الثامن من برنامج “TOP CHEF” الذي يُعرض على MBC1 و”MBC العراق”. وكانت المناقصة هي عنوان التحدي هذه المرة، إذ كان على المشتركين تقديم أطباق من مكونين غريبين عن بعضهما البعض وغير متجانسين.

وبعد مناقصة، كُشف فيها عن المكونين اللذين سيطهو بهما كل مشترك، والوقت الذي عليه إنجاز طبقه خلاله، بدأت المنافسة. وفي النهاية، اعتبرت لجنة التحكيم وضيف التحدي الشيف مارسيل رافين (Marcel Ravin) الحائز على نجمتي ميشلان، أن ياسمينة التي حصلت على أقل وقت للتحضير، هي صاحبة الطبق الأفضل، وأن أميدايو هو صاحب أضعف طبق، لكن الحصانة حمته من المغادرة، فطلبت الشيف منى من ثاني أضعف طبق الذي حضره راكان المغادرة.

تفاصيل الحلقة ومجرياتها

في بداية الحلقة، دخل المشتركون إلى المطبخ حيث كانت لجنة التحكيم الثلاثية المؤلفة من الشيف منى موصلي، الشيف بوبي شين، والشيف مارون شديد في انتظارهم، ومعهم ضيف الحلقة الشيف الفرنسي مارسيل رافين (Marcel Ravin). 8 مشتركين سيقدمون أطباقاً مؤلفة من مكونين غريبين عن بعضهما البعض ضمن مفهوم توافق المكونات (Food Pairing)، على أن تكون المبادلة ليست مالاً بل مناقصة من الوقت الأساسي للتحدي وهو 3 ساعات.

كشفت موصلي أن “في بداية كل مناقصة معكم 3 ساعات من الوقت، ومن يريد الحصول على المكونين المعروضين فيها، عليه المشاركة في المناقصة، ومن يرشح أقل وقت في المناقصة هو الذي يحصل على المكونين”. وأشارت إلى أن “المعضلة الأساسية التي تواجهونها، تكمن في تأمين معادلة دقيقة جداً بين الحصول على مكونات تختارونها والحفاظ على أكبر مساحة ممكنة من الوقت لتحضير أطباقكم”، مردفة بالقول أن “المخاطرة كبيرة والجرأة مطلوبة ونتيجة قراراتكم تحسم على طاولة التذوق”.

وقد أدار المناقصة متمم الصفقات عبد العزيز بن شلهوب، وقد بدأت المناقصة مع أول مكونين وهما البطاطا الحلوة وبذور القهوة، ثم التمر والخرشوف، الشوكولا والبصل، الأناناس والفطر، الطحينة والواسابي، الخيار والفانيلا، الذرة وجوز الهند، الموز والثوم. وحصل أميدايو على امتياز تغيير المكونين اللذين حصل عليهما بمكونين آخرين، لكنه قرر الاحتفاظ بمكونيه.

في اليوم التالي، اجتمع المشتركون لتحضير أطباق يجمعون فيها المكونات، وبدأوا الطهي لتقديمها إلى الحكام وضيف التحدي. وكل منهم عمل بحسب الوقت المخصص له، وأولهم أمين الذي حصل على أكبر مساحة وقت وهو ساعتين و20 دقيقة. بدأت التحضيرات، وعلى كل مشترك أن يلتزم بالوقت المحدد له.

وعند انتهاء الوقت، بدأ المشتركون بالمرور أمام اللجنة والضيف، الذين بدوا راضين عن بعض الأطباق، وانتقدوا بعض الأطباق الأخرى.

نتيجة المناقصة بين فوز وخسارة!

اعتبرت اللجنة أن شهاب، راكان، غيداء، وأميدايو هم الأضعف في هذا التحدي، وأن الأضعف هو أميدايو لكن الحصانة حمته من المغادرة، فكان على راكان وهو ثاني أضعف طبق أن يسلم سكاكينة ويغادر.

أما المشتركين الذين اعتبرتهم اللجنة اللإضل فهم أمين، رغد، علاء الدين، وياسمينا، واعتبرت الأخيرة هي صاحبة الطبق الأفضل لكنها لم تحصل على الحصانة على اعتبار أن لا أحد محمي من المغادرة من الآن فصاعدا.ً

يُعرض برنامج “TOP CHEF” على MBC1، كل ثلاثاء في تمام الساعة 21:30 ليلاً.

يُعرض برنامج “TOP CHEF” على “MBC العراق”، كل ثلاثاء الساعة 22:00 ليلاً.